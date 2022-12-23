Кейт Міддлтон розповіла, що покійна Єлизавета ІІ найбільше любила в Різдві

Дружина принца Вільяма записала відеозвернення у Вестмінстерському абатстві.

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Стало відомо, що покійна королева Єлизавета ІІ найбільше любила в різдвяних святах. Про це пише Рeople.

За словами дружини старшого онука покійного монарха, королева по-особливому ставилася до Різдва. Про це принцеса Уельська розповіла в короткому відеозверненні у Вестмінстерському абатстві.

"Для Її Величності Різдво було близьке до серця, і вона згадувала його як час, що об'єднує людей і нагадує про важливість віри, дружби та родини, а також про необхідність проявляти співчуття та співпереживання", — зізналася мама трьох.

[ + – ] Кейт Міддлтон

Це другий рік, коли кохана принца Уельського влаштовує святкування, щоб подякувати людям за їхню службу протягом останнього року.

"Минулорічні заходи нагадали мені про те, що я найбільше люблю в Різдві: бачити, як люди збираються разом, святкують і переживають особливі моменти, у той самий час вони думають про минулий рік", — додала невістка новоспеченого короля Великобританії Карла ІІІ.

Нагадаємо, Кетрін Міддлтон посадила дику вишню у дворі Вестмінстерського абатства на честь королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про плани принца Вільяма та Кейт Міддлтон на святкування Різдва 2022.