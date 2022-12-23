Кейт Миддлтон рассказала, что покойная Елизавета II больше всего любила в Рождестве

Жена принца Уильяма записала видеообращение в Вестминстерском аббатстве.

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Стало известно, что покойная королева Елизавета II больше любила в рождественских праздниках. Об этом пишет Рeople.

По словам жены старшего внука покойного монарха, королева по-особому относилась к Рождеству. Об этом принцесса Уэльская рассказала в коротком видеообращении в Вестминстерском аббатстве.

"Для Ее Величества Рождество было близко к сердцу, и она вспоминала его как время, объединяющее людей и напоминающее о важности веры, дружбы и семьи, а также о необходимости проявлять сочувствие и сопереживание", — призналась мама троих.

[ + – ] Кейт Миддлтон

Это второй год, когда возлюбленная принца Уэльского устраивает празднование, чтобы поблагодарить людей за их службу в течение последнего года.

"Прошлогодние мероприятия напомнили мне о том, что я больше всего люблю в Рождестве: видеть, как люди собираются вместе, празднуют и переживают особые моменты, в то же время они думают о прошлом году", — добавила невестка новоиспеченного короля Великобритании Карла ІІІ.

Напомним, Кэтрин Миддлтон посадила дикую вишню во дворе Вестминстерского аббатства в честь королевы Елизаветы II.

Также Фокус писал о планах принца Уильяма и Кейт Миддлтон на празднование Рождества 2022 года.