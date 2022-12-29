Джессіка Честейн може отримати роль у фільмі про Капітана Америку

Зазначається, що Джессіка претендує на роль головної лиходійки майбутньої кінострічки.

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За даними голлівудського інсайдера, 45-річна американська акторка Джессіка Честейн є основним претендентом на роль лиходійки у фільмі "Капітан Америка: Новий світовий порядок".

Подробиць про майбутній фільм поки що немає. Однак Честейн уже грала лиходійку в картині всесвіту Marvel. Вона отримала роль Вук у стрічці "Люди Ікс: Темний Фенікс", прем'єра якої відбулася у 2019 році.

Відомо, що фільм "Капітан Америка: Новий світовий порядок" буде продовженням супергеройського мінісеріалу "Сокіл та Зимовий солдат" (2021), де Капітаном Америка став Сем Вілсон, найкращий друг Стіва Роджерса.

Фільм вийде у світовий прокат 3 травня 2024 року. Свою участь у проєкті вже підтвердили артисти Ентоні Макі, Гаррісон Форд, Шира Хаас, Денні Рамірес та інші.

Нагадаємо, що акторка Джессіка Честейн у новому інтерв'ю The Guardian поділилася, що у неї, як і у багатьох, є ганебні історії з дитинства.

Також Фокус писав, що на початку серпня 2022 року до Києва приїхала голлівудська зірка Джессіка Честейн. Американська акторка та продюсерка відвідала дітей, які лікуються в "Охматдиті", та вручила їм подарунки. А також побувала в Ірпені та зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським.