Український хор та зустрічі з біженцями. Як іменинниця Кейт Міддлтон допомагала Україні

Майбутній король Великобританії та його дружина активно висловлювали свою підтримку українцям.

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У день народження принцеси Уельської пригадуємо її підтримку народу України протягом 2022 року.

Перша реакція

Наприкінці лютого 2022 на офіційних акаунтах принца Вільяма та Кетрін Міддлтон з'явилися повідомлення, у яких королівське подружжя висловило свою підтримку народу України, який на той момент уже кілька днів боровся з повномасштабною військовою агресією з боку РФ.

Тоді принц та принцеса Уельські пригадали свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та першою леді восени 2020.

У відповідь на публічну підтримку України королівськими персонами глава держави подякував їм.

Зустрічі з українськими біженцями

У березні 2022 онук королеви Єлизавети ІІ та його дружина відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери прикладали надзусилля для підтримки українських біженців у королівстві та по всій Європі.

Тоді ще герцоги Кембриджські поспілкувалася з членами української громади та волонтерами. За словами подружжя, їхні старші діти, принц Джордж та принцеса Шарлотта, також знають про війну в Україні та постійно цікавилися, що там відбувається.

Зокрема під час цієї зустрічі принц Вільям та Кейт Міддлтон принесли із собою домашні шоколадні тістечка та батончики.

Розмови з волонтерами в Україні

Уже в квітні 2022 іменинниця поспілкувалася із співробітниками DEC, які тоді повернулися з України, а також за допомогою відеозв'язку поговорила з тими, хто перебуває на місцях, зокрема і в Україні, щоб дізнатися більше про їхню роботу в умовах повномасштабної війни.

Прихисток українських біженців

Влітку 2022 батьки принцеси Уельської, Керол та Майкл Міддлтон оголосили, що готують свій маєток у Беркширі для тимчасового розміщення українців, котрі врятувалися від війни. Тоді подружжя обговорило із сусідами всі можливі нюанси та готувалося прийняти біженців з України.

Королівський фонд

У листопаді цього ж року дружина майбутнього короля Великобританії відвідала український громадський центр у Рідінзі, щоб зустрітися з переміщеними українськими родинами.

Тоді ж стало відомо, що Королівський фонд Кетрін Міддлтон та принца Вільяма скликав круглий стіл, щоб запропонувати підтримку стратегії першої леді України Олени Зеленської в галузі психічного здоров'я.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty

Фото з українською дівчинкою

Після зустрічі з українськими біженцями у столиці Великобританії у мережі завірусилося фото принцеси Уельської з українською дівчинкою Златою.

У центрі для біженців іменинниця провела зустрічі з волонтерами, а пізніше поспілкувалася з кількома українськими родинами, щоб дізнатися про їхні історії, а також уточнити, яку користь вони отримують від центру.

Тоді мама дівчинки розповіла принцесі у сльозах про жахіття війни, на що Кетрін Міддлтон сказала: "Шкода, що я не можу зробити більше".

У кінці зустрічі Злата подарувала багатодітній мамі листівку, на якій написала "Кейт, я люблю тебе".

[ + – ] Кейт Міддлтон з українською дівчинкою

Різдвяний концерт

Під час зйомок першого Різдвяного концерту після смерті королеви Єлизавети ІІ Кейт Міддлтон запросила виступити хор українських дітей. Вони були одягнуті в жовто-синє вбрання, яке виділялося серед інших та говорило про їхнє походження.

[ + – ] Різдвяний концерт

41-річна Кейт Міддлтон — мама трьох дітей (принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї). Хтось з них одного дня стане королем або королевою Великобританії.

Також восени 2022 стало відомо про четверту вагітність коханої сина Карла ІІІ. Втім, офіційно чутки досі не підтвердилися.

Нагадаємо, як Меган Маркл принизила Кетрін Міддлтон у день весілля.

Також Фокус писав про плани принца Гаррі зіпсувати дружині принца Уельського день народження.