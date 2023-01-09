Украинский хор и встречи с беженцами. Как именинница Кейт Миддлтон помогала Украине
Будущий король Великобритании и его супруга активно выражали свою поддержку украинцам.
В день рождения принцессы Уэльской вспоминаем ее поддержку народа Украины в течение 2022 года.
Первая реакция
В конце февраля 2022 на официальных аккаунтах принца Уильяма и Кэтрин Миддлтон появились сообщения, в которых королевские супруги выразили свою поддержку народу Украины, который, на тот момент, уже несколько дней боролся с полномасштабной военной агрессией со стороны РФ.
Именно тогда принц и принцесса Уэльские вспомнили о своей встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди осенью 2020 года.
В ответ на публичную поддержку Украины королевскими персонами глава государства также поблагодарил их.
Встречи с украинскими беженцами
В марте 2022 года внук королевы Елизаветы II и его жена посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры прикладывали сверхусилия для поддержки украинских беженцев в королевстве и по всей Европе.
Тогда еще герцоги Кембриджские пообщались с членами украинской общины и волонтерами. По словам супругов, их старшие дети, принц Джордж и принцесса Шарлотта также знают о войне в Украине и постоянно интересовались, что там происходит.
В частности, во время этой встречи принц Уильям и Кейт Миддлтон принесли с собой домашние шоколадные пирожные и батончики.
Общение с волонтерами в Украине
Уже в апреле 2022 года именинница пообщалась с сотрудниками DEC, которые тогда вернулись из Украины, а также с помощью видеосвязи поговорила с находящимися на местах, в том числе и в Украине, чтобы узнать больше об их работе в условиях полномасштабной войны.
Приют для украинских беженцев
Летом 2022 родители принцессы Уэльской, Кэрол и Майкл Миддлтон объявили, что готовят свое имение в Беркшире для временного размещения украинцев, скрывшихся от войны. Тогда супруги обсудили с соседями все возможные нюансы и готовились принять беженцев из Украины.
Королевский фонд
В ноябре того же года жена будущего короля Великобритании посетила украинский общественный центр в Ридинге, чтобы встретиться с перемещенными украинскими семьями.
Тогда же стало известно, что Королевский фонд Кэтрин Миддлтон и принца Уильяма созвал круглый стол, чтобы предложить поддержку стратегии первой леди Украины Елены Зеленской в области психического здоровья.
Фото с украинской девочкой
После встречи с украинскими беженцами в столице Великобритании в Сети завирусилось фото принцессы Уэльской с украинской девочкой Златой.
В центре для беженцев именинница провела встречи с волонтерами, а позже пообщалась с несколькими украинскими семьями, чтобы узнать их истории, а также уточнить, какую пользу они получают от центра.
Тогда мама девочки рассказала принцессе в слезах об ужасах войны, на что Кэтрин Миддлтон сказала: "Жаль, что я не могу сделать больше".
В конце встречи Злата подарила многодетной маме открытку, на которой написала "Кейт, я люблю тебя".
Рождественский концерт
Во время съемок первого Рождественского концерта после смерти королевы Елизаветы II Кейт Миддлтон пригласила выступить хор украинских детей. Они были одеты в желто-синие наряды, которые выделялись среди других и говорили об их происхождении.
41-летняя Кейт Миддлтон — мама троих детей (принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи). Кто-то из них однажды станет королем или королевой Великобритании.
Также осенью 2022 года стало известно о четвертой беременности возлюбленной сына Карла III. Впрочем, официально слухи до сих пор не подтвердились.
Напомним, как Меган Маркл унизила Кэтрин Миддлтон за день до свадьбы.
Также Фокус писал о планах принца Гарри испортить супруге принца Уэльского день рождения.