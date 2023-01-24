Зірки "Білого лотоса" знялися у рекламній кампанії білизняного бренду Кім Кардаш'ян

Сімона Табаско та Беатріче Гранно продемонстрували ніжні та сексуальні комплекти до Дня святого Валентина.

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Американська світська левиця, модель і бізнес-вумен Кім Кардаш'ян тримає руку на пульсі найгучніших подій у шоу-бізнесі й за першої ж нагоди не втрачає можливості використовувати це у своїх інтересах. Так, після виходу гучного серіалу "Білий лотос" Кім запросила італійських акторок, 28-річну Сімону Табаско та 29-річну Беатріче Гранно, які зіграли у другому сезоні ескортниць Люсію та Мію, для зйомок рекламної кампанії нової колекції SKIMS до Дня святого Валентина. Хто не в курсі, це бренд спідньої білизни та одягу для дому, засновницею і власницею якого є інстадіва. Відповідні фото були розміщені на офіційному обліковому записі бренду в Instagram.

На одному з опублікованих знімків Табаско позувала в бюстгальтері без кісточок і трусиках, а Гранно — у топі-бандо та шортах. Акторки приміряли й інші комплекти нижньої білизни, зокрема сукні на шовковій підкладці та боді з вирізами.

Кампанії до Дня святого Валентина вже запропонували бренди Victoria and Wild x Fenty.

Цікаво, що Кім не вперше приваблює зірок для зйомок. Наприклад, у квітні минулого року нову колекцію рекламував цілий букет супермоделей: Тайру Бенкс, Гайді Клум, Кендіс Свейнпол та Алессандру Амброзіо, склавши їм компанію. Також вона неодноразово рекламувала свою продукцію особисто, з'являючись на фото та відео в спокусливих комплектах і затишному домашньому одязі.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Кім Кардаш'ян зненавиділа нову дружину Каньє Веста.