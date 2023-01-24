Звезды "Белого лотоса" снялись в рекламной кампании бельевого бренда Ким Кардашьян

Симона Табаско и Беатрис Гранно продемонстрировали нежные и сексуальные комплекты ко Дню святого Валентина.

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Американская светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян держит руку на пульсе самых громких событий в шоу-бизнесе и при первом удобном случае не упускает возможности использовать это в своих интересах. Так, после выхода нашумевшего сериала "Белый лотос" Ким пригласила итальянских актрис, 28-летнюю Симону Табаско и 29-летнюю Беатрис Гранно, сыгравших во втором сезоне эскортниц Люсию и Мию, для съемок рекламной кампании новой коллекции SKIMS ко Дню святого Валентина. Кто не в курсе, это бренд нижнего белья и одежды для дома, основательницей и владелицей которого является инстадива. Соответствующие фото были размещены на официальном аккаунте бренда в Instagram.

На одном из опубликованных снимков Табаско позировала в бюстгальтере без косточек и трусиках, а Гранно – в топе-бандо и шортах. Актрисы примерили и другие комплекты нижнего белья, в том числе платья на шелковой подкладке и боди с вырезами.

Кампании ко Дню святого Валентина уже были предложены брендами Victoria and Wild x Fenty.

Примечательно, что Ким не впервые привлекает звезд для съемок. Например, в апреле прошлого года новую коллекцию рекламировал целый букет супермоделей: Тайру Бэнкс, Хайди Клум, Кэндис Свейнпол и Алессандру Амбросио, составив им компанию. Также она неоднократно рекламировала свою продукцию лично, появляясь на фото и видео в соблазнительных комплектах и уютной домашней одежде.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что Ким Кардашьян возненавидела новую жену Канье Уэста.