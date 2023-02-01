Дружина Алека Болдвіна опублікувала фото з їхніми дітьми на підтримку чоловіка

Гіларія Болдвін подякувала шанувальникам чоловіка за підтримку.

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Дружина голлівудського актора Алека Болдвіна підтримала його після того, як артиста звинуватили у вбивстві української операторки Галини Хатчінс. У своєму Instagram-акаунті Гіралія опублікувала їхнє спільне фото, на якому вона зображена з чоловіком та сімома дітьми

Дівчина подякувала шанувальникам за підтримку її чоловіка і звернулася до коханого зі словами, що сім'я любить його і завжди поряд із ним.

"Сподіваюся, ви розумієте, наскільки велика ваша підтримка і доброта для Алека та наших дітей. Дякую, що ви – наша спільнота і наше селище. Ви допомагаєте нам бути сильнішими батьками та партнерами в цей неймовірний час, що виник через таку жахливу трагедію.. Будь ласка, знайте, що я чую всі ваші відверті слова, і кожен з вас щодня нагадує мені, що у світі є доброта, і ми не самотні.

Нагадаємо, вчора Алеку Болдвіну висунули офіційне обвинувачення в ненавмисному вбивстві операторки Галини Хатчінс. Тоді актор на знімальному майданчику вистрілив зі зброї, яка виявилася зарядженою, і потрапив у оператора. Від отриманих травм Хатчінс померла.

Якщо прокурори переконають присяжних у тому, що Болдвін діяв з умисною зневагою до безпеки інших, не пройшов достатньої підготовки з володіння вогнепальною зброєю і не перевірив у зброяра, чи був заряджений револьвер, йому загрожує покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі.

Раніше Фокус писав, що у жовтні минулого року стало відомо, що Алек Болдвін досяг мирової угоди з родиною вбитої української операторки Галини Хатчінс.