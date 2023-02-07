Ведучий "Греммі" пожартував під час церемонії про пеніс принца Гаррі

Скандальні мемуари принца Гаррі такі "знамениті", що стали предметом обговорення навіть на 65-й церемонії вручення премії "Греммі".

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Ведучий церемонії "Греммі", південно-африканський комік Тревор Ноа пожартував над викривальним уривком із мемуарів герцога Сассекського "Запасний", де Гаррі розповів, як він ледь не обморозив свій пеніс. Про це пише People.

Наголошується, що коли Ноа представляв Джеймса Кордена, він вказав на уривок із книги, де принц Гаррі розповів, що отримав обмороження під час благодійної поїздки на Північний полюс у 2011 році.

"Джеймс Корден — 12-разовий володар премії "Еммі" та ведучий The Late Late Show, — почав Ноа.— Він також є живим доказом того, що чоловік може переїхати з Лондона в Лос-Анджелес і не розповідати всім про свій обморожений пеніс", — пожартував ведучий.

Поруч із ним сиділа Дженніфер Лопес, яка засміялася, оцінивши жарт.

Фото: Getty Images

Нагадаємо, принц Гаррі докладно описав цю історію у своїй дебютній книзі, розповівши, що під час благодійного заходу в Арктиці у березні 2011 року обморозив свій статевий орган. А перед такою поїздкою поділився цією інформацією зі своїм близьким другом, який подарував Гаррі подарунок — спеціальну подушку для пеніса, щоб захистити його від обмороження. У другий похід Гаррі ходив у 2013 році.

Також Фокус писав, що американський телеведучий Джиммі Кіммел висміяв мемуари принца Гаррі.