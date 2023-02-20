Турецький велогонщик став господарем кота, врятованого ним з-під завалів за 129 годин (відео)

Алі Какас до останнього сподівався знайти власників тварини, але коли надії не залишилося, прийняв кота до свого дому.

Related video

Туреччина та Сирія досі продовжують пошуки людей, які стали жертвами двох сильних землетрусів, а кількість загиблих перевищила вже 40 тисяч. Однак, навіть у таких страшних реаліях є місце диву. ЗМІ облетіла історія 33-річного пожежника Алі Какаса, який знайшов чорно-білого кота після того, як тварина провела 129 годин під завалами, й "усиновив" його.

Історія сталася в Нурдагі в провінції Газіантеп на сході Туреччини. Коли чоловік дістав тварину, нагодував і напоїв її, кіт відмовився покинути свого рятівника. Алі та його колеги назвали кота Енказ, що в перекладі з турецької означає "сміття".

На зворушливих фото Енказ щасливо сидить на плечі Алі під час перерви в рятувальних роботах його команди, а відео цієї парочки взагалі стало вірусним у мережі. Пізніше кіт ходив слідом за своїм рятівником, поки той продовжував шукати тих, хто вижив у руїнах. Алі щиро сподівався, що тварина допоможе їй у пошуках своїх господарів.

Коли про зникнення тварини ніхто не заявив, Алі зрозумів, що господарі, найімовірніше, загинули. Він забрав Енказа у своє рідне місто Мардін, приблизно за 250 миль від Нурдаги.

Нині кіт обживається в новому будинку. Він їсть разом із родиною Какас, а також спить поряд зі своїм рятівником.

"Моя мати, батько, брати й сестри підтримують мене. Ми сприймаємо кота як члена сім'ї. Кіт не порвав зі мною, і я не розлучився з ним. Тепер я дбаю про нього в моєму домі. Ми спимо з ним. Він жодного разу не падав із моїх колін з того дня, як приїхав. Ми швидко потоваришували. Нам обом довелося нелегко. Ми переживемо цю травму, обійнявши один одного", — каже Алі.

Пожежний додав, що побачив смуток в очах кота й заприсягся не кидати його.

"Він був сумний цз того дня, як з'явився... У тварин теж є почуття. У цьому сенсі я намагаюся робити все, що можу", — додав Какас.

Про нове життя Енказа його нинішній власник розповідає на сторінці в Instagram, і за ними вже стежать майже 20 тисяч людей.

До речі, Алі — професійний велогонщик. Він виступав за національну збірну Туреччини з гірських велосипедів.

Користувачі соціальних мереж із Великобританії, США, Чилі й Аргентини хвалять Алі за те, що він прийняв Енказа.

"Цей кіт приголомшливий ... у нього є безпечний і стійкий камінь, на якому можна стояти (і до якого можна притиснутися)", " "Усього найкращого вам обом! Кішки знають, хто такі добрі люди, вас обрали не просто так. Сподіваюся, сум в очах Енказа зникне. Гарячий привіт із Франції", — пишуть у коментарях.

Алі також розповів, як його та його колег із відділу пожежної охорони столичного муніципалітету Мардіна відправили до Нурдаги через кілька годин після землетрусу. Його команда зосередилася на пошуку тих, хто вижив, у багатоквартирному будинку "Акан", що в міському районі Ататюрк, і витягла п'ять осіб з-під завалів. Крім того, вони врятували трьох хвилястих папужок у своїх клітках і Енказі, а також ще одну кішку.

Раніше Фокус писав про собаку, якого витягли з руїн за 200 годин.