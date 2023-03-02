Брошка Кейт Міддлтон у певному сенсі пов'язує її з королевою Єлизаветою II

В останньому виборі аксесуарів Кейт Міддлтон є щось більше, ніж здається на перший погляд.

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41-річна принцеса Уельська носила точну копію однієї з найулюбленіших прикрас покійної королеви Єлизавети II — брошки з цибулі порею валлійських гвардійців — коли приєдналася до принца Вільяма на воєнному параді на честь Дня Святого Давида у казармах Комбермір. Про це пише PageSix.

Оригінальна брошка була розроблена для Її Величності в 1960 році, як полковий подарунок коштом гвардійців.

У наступні десятиліття королева носила свою брошку з цибулі порею майже на всіх зустрічах з валлійськими гвардійцями, оскільки вони є національним символом країни.

[ + – ] У багатьох членів королівської родини є копії брошки з цибулі порею королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Крім того, покійна принцеса Діана носила її на параді Першого батальйону валлійської гвардії в Лондоні в 1990 році, а королева-консорт Камілла носила її під час першого візиту до Уельсу після смерті королеви у вересні 2022 року.

Що стосується Міддлтон, то вона приколола її до лацкана одного зі своїх улюблених пальто від Alexander McQueen поруч із справжнім цибулею пореєм, щоб відповідати солдатам, які носять його на згадку про керівництво Святого Давида у битву з саксами.

[ + – ] Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

Мама трьох дітей доповнила образ черевиками Gianvito Rossi за 1595 доларів та витонченими чорними рукавичками з вишивкою.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Нагадаємо, 1 березня у Великій Британії відзначають День Святого Давида, покровителя Уельсу. Вважається, що саме цього дня Давид Валлійський помер у 6 столітті. Кейт супроводжувала свого чоловіка, принца Вільяма, який здійснював свій перший візит до 1-го батальйону валлійської гвардії в казармах Комбермер у Віндзорі як їхній нещодавно призначений полковник полку.

Також Фокус писав про найбільш вражаючі весняні образи Кейт Міддлтон. Незабаром настане сезон для пальта і найкращим натхненням можуть послужити численні вбрання принцеси Уельської.