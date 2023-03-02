Брошь Кейт Миддлтон со смыслом связывает ее с королевой Елизаветой II

В последнем выборе аксессуаров Кейт Миддлтон есть нечто большее, чем кажется на первый взгляд.

Related video

41-летняя принцесса Уэльская носила точную копию одного из любимых украшений покойной королевы Елизаветы II — броши из лука-порея валлийских гвардейцев — когда присоединилась к принцу Уильяму на военном параде в честь Дня Святого Давида в казармах Комбермир в Виндзоре. Об этом пишет PageSix.

Оригинальная брошь была разработана для Ее Величества в 1960 году, как полковой подарок на средства гвардейцев.

В последующие десятилетия королева носила свою брошь из лука-порея почти на всех встречах с валлийскими гвардейцами, поскольку они являются национальным символом страны.

[ + – ] У многих членов королевской семьи есть копии броши из лука-порея королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Кроме того, покойная принцесса Диана носила ее на параде Первого батальона валлийской гвардии в Лондоне в 1990 году, а королева-консорт Камилла носила ее во время своего первого визита в Уэльс после смерти королевы в сентябре 2022 года.

Что касается Миддлтон, то она приколола ее к лацкану одного из своих любимых пальто от Alexander McQueen рядом с настоящим луком-пореем, чтобы соответствовать солдатам, которые носят его в память о руководстве Святого Давида в битва с саксами.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Мама троих детей дополнила образ ботинками Gianvito Rossi за 1595 долларов и изящными черными перчатками с вышивкой.

Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

Напомним, 1 марта в Великобритании отмечают День Святого Давида, покровителя Уэльса. Считается, что именно в этот день Давид Валлийский умер в 6 веке. Кейт сопровождала своего мужа, принца Уильяма, который совершал свой первый визит в 1-й батальон валлийской гвардии в казармах Комбермер в Виндзоре в качестве их недавно назначенного полковника полка.

Также Фокус писал о самых впечатляющих весенних образах Кейт Миддлтон. Скоро наступит сезон для пальто и лучшим вдохновением могут послужить многочисленные наряды принцессы Уэльской.