6 березня 2023 року: преподобного Тимофія — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна залишати справи незакінченими, також краще не розпочинати нові.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія. Він був лютим християнином, щиро молився і проповідував віру в Христа. За це Господь нагородив преподобного Тимофія даром зцілення та пророцтва.
Також 6 березня – Всесвітній день тенісу.
Що не можна робити 6 березня:
- переїдати, вживати алкоголь;
- залишати справи незакінченими.
Народні прикмети та повір'я:
- тане сніг — до швидкого тепла
- йде сніг — до ранньої весни
- розтанув лід на річках — до теплої весни
Народилися сьогодні:
1475 — Мікеланджело (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження
1927 — Габріель Гарсіа Маркес (пом. 2014), колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1982)
1934 — Михайло Жванецький (пом. 2020), письменник-сатирик
1946 — Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-групи "Pink Floyd"
День ангела святкують:
Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій
А також у цей день:
1617 — француз Луї Ебер першим отримав право на ведення фермерського господарства в Квебеку (Нова Франція)
1810 — Іллінойс став першим американським штатом, який ввів обов'язкову вакцинацію.
1899 — німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин
1900 — у Сан-Франциско знайшли мертвого китайця — початок першої в США епідемії бубонної чуми
1902 — заснований футбольний клуб "Реал" (Мадрид)
1919 — прийнято першу конституцію Української РСР
1924 — у Ватикані встановлено перший радіоприймач
1938 — у Лондоні тролейбуси прийшли на зміну трамваям
1964 — чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв іслам і взяв інше ім'я — Мухаммед Алі
1967 — дочка Сталіна Світлана Алілуєва попросила політичний притулок у посольстві США в Індії
1970 — в Англії вийшов останній сингл the Beatles "Let It Be"
1985 — американський боксер Майк Тайсон розпочав професійну кар'єру, нокаутувавши Гектора Мерседеса
1997 — королева Великої Британії Єлизавета II відкрила свій перший офіційний сайт
2022 — повномасштабне вторгнення Росії на територію незалежної України: президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" шести містам: Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю та Волновасі.