6 березня 2023 року: преподобного Тимофія — чого сьогодні не можна робити

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Тимофія. Він був лютим християнином, щиро молився і проповідував віру в Христа. За це Господь нагородив преподобного Тимофія даром зцілення та пророцтва.

Також 6 березня – Всесвітній день тенісу.

Що не можна робити 6 березня:

переїдати, вживати алкоголь;

залишати справи незакінченими.

Народні прикмети та повір'я:

тане сніг — до швидкого тепла

йде сніг — до ранньої весни

розтанув лід на річках — до теплої весни

Народилися сьогодні:

1475 — Мікеланджело (пом. 1564), італійський скульптор, живописець, архітектор і поет епохи Відродження

1927 — Габріель Гарсіа Маркес (пом. 2014), колумбійський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури (1982)

1934 — Михайло Жванецький (пом. 2020), письменник-сатирик

1946 — Девід Гілмор, британський композитор, гітарист, співак, один із лідерів рок-групи "Pink Floyd"

День ангела святкують:

Олександр, Георгій, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Ольга, Павло, Тимофій

А також у цей день:

1617 — француз Луї Ебер першим отримав право на ведення фермерського господарства в Квебеку (Нова Франція)

1810 — Іллінойс став першим американським штатом, який ввів обов'язкову вакцинацію.

1899 — німецький хімік Фелікс Хоффманн отримав патент на аспірин

1900 — у Сан-Франциско знайшли мертвого китайця — початок першої в США епідемії бубонної чуми

1902 — заснований футбольний клуб "Реал" (Мадрид)

1919 — прийнято першу конституцію Української РСР

1924 — у Ватикані встановлено перший радіоприймач

1938 — у Лондоні тролейбуси прийшли на зміну трамваям

1964 — чемпіон світу з боксу Кассіус Клей прийняв іслам і взяв інше ім'я — Мухаммед Алі

1967 — дочка Сталіна Світлана Алілуєва попросила політичний притулок у посольстві США в Індії

1970 — в Англії вийшов останній сингл the Beatles "Let It Be"

1985 — американський боксер Майк Тайсон розпочав професійну кар'єру, нокаутувавши Гектора Мерседеса

1997 — королева Великої Британії Єлизавета II відкрила свій перший офіційний сайт

2022 — повномасштабне вторгнення Росії на територію незалежної України: президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання "Місто-герой України" шести містам: Харкову, Чернігову, Маріуполю, Херсону, Гостомелю та Волновасі.