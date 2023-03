6 марта 2023 года: преподобного Тимофея - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя оставлять дела незаконченными, также лучше не начинать новые.

Related video

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Тимофея. Он был яростным христианином, искренне молился и проповедовал веру в Христа. За это Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и пророчества.

Также 6 марта — Всемирный день тенниса.

Что нельзя делать 6 марта:

переедать, употреблять алкоголь

оставлять дела незаконченными

Народные приметы и поверья:

тает снег — к скорому теплу

идет снег — к ранней весне

растаял лед на реках — к теплой весне

Родились сегодня:

1475 — Микеланджело (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения

1927 — Габриель Гарсиа Маркес (ум. 2014), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982)

1934 — Михаил Жванецкий (ум. 2020), писатель-сатирик

1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd"

День ангела празднуют:

Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей

А также в этот день:

1617 — Француз Луи Эбер первым получил право на ведение фермерского хозяйства в Квебеке (Новая Франция)

1810 — Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию

1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин

1900 — В Сан-Франциско нашли мертвого китайца — начало первой в США эпидемии бубонной чумы

1902 — Основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид)

1919 — Принята первая конституция Украинской ССР

1924 — В Ватикане установлен первый радиоприемник

1938 — В Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям

1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял ислам и взял другое имя — Мухаммед Али

1967 — Дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Индии

1970 — В Англии вышел последний сингл the Beatles "Let It Be"

1985 — Американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса

1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт

2022 — полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украину: президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.