6 марта 2023 года: преподобного Тимофея - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя оставлять дела незаконченными, также лучше не начинать новые.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Тимофея. Он был яростным христианином, искренне молился и проповедовал веру в Христа. За это Господь наградил преподобного Тимофея даром исцеления и пророчества.
Также 6 марта — Всемирный день тенниса.
Что нельзя делать 6 марта:
- переедать, употреблять алкоголь
- оставлять дела незаконченными
Народные приметы и поверья:
- тает снег — к скорому теплу
- идет снег — к ранней весне
- растаял лед на реках — к теплой весне
Родились сегодня:
1475 — Микеланджело (ум. 1564), итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт эпохи Возрождения
1927 — Габриель Гарсиа Маркес (ум. 2014), колумбийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1982)
1934 — Михаил Жванецкий (ум. 2020), писатель-сатирик
1946 — Дэвид Гилмор, британский композитор, гитарист, певец, один из лидеров рок-группы "Pink Floyd"
День ангела празднуют:
Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Иван, Константин, Ольга, Павел, Тимофей
А также в этот день:
1617 — Француз Луи Эбер первым получил право на ведение фермерского хозяйства в Квебеке (Новая Франция)
1810 — Иллинойс стал первым американским штатом, введшим обязательную вакцинацию
1899 — Немецкий химик Феликс Хоффманн получил патент на аспирин
1900 — В Сан-Франциско нашли мертвого китайца — начало первой в США эпидемии бубонной чумы
1902 — Основан футбольный клуб "Реал" (Мадрид)
1919 — Принята первая конституция Украинской ССР
1924 — В Ватикане установлен первый радиоприемник
1938 — В Лондоне троллейбусы пришли на смену трамваям
1964 — Чемпион мира по боксу Кассиус Клей принял ислам и взял другое имя — Мухаммед Али
1967 — Дочь Сталина Светлана Аллилуева попросила политического убежища в посольстве США в Индии
1970 — В Англии вышел последний сингл the Beatles "Let It Be"
1985 — Американский боксер Майк Тайсон начал профессиональную карьеру, нокаутировав Гектора Мерседеса
1997 — Королева Великобритании Елизавета II открыла собственный первый официальный сайт
2022 — полномасштабное вторжение России на территорию независимой Украину: президент Украины Владимир Зеленский присвоил почетное звание "Город-герой Украины" шести городам: Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.