Вікторія Бекхем переживає за сина Брукліна та його дружину Ніколу через судовий процес

Повідомляється, що Вікторія Бекхем непокоїться за Брукліна та Ніколу Пельц-Бекхем на тлі судового процесу між організаторами їхнього весілля та батьком Ніколи.

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80-річний мільярдер Нельсон Пельтц подав до суду на власників Plan Design Events Ніколь Брагін та Аріану Гріхальба, вимагаючи повернути величезний депозит у розмірі 159 000 доларів, виплачений їм за допомогу в плануванні весілля його 28-річної дочки.

Організатори церемонії також подали зустрічний позов, стверджуючи, що сім'я порушила свій договір.

"У моїх клієнтів бездоганна репутація в індустрії планування заходів і серед висококласної клієнтури по всьому світу. Вони ведуть свій бізнес із максимальною чесністю та обачністю. Позов, який був поданий Нельсоном Пельтцем, є легковажним і не вражає. Відповідні та повні електронні листи, а також текстові повідомлення, що стосуються заяв, які містяться в скарзі, будуть розкриті при виявленні в межах відповіді моїх клієнтів на скаргу, зокрема на підтримку зустрічного позову, який вони мають намір подати", — сказав юрист Plan Design Events Девід Роземберг.

[ + – ] Батьки Ніколи Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нікола та її сім'я, як повідомляється, почуваються "неймовірно напруженими", "засмученими" та "збентеженими" через те, що судовий процес проходить публічно.

У міру того, як судовий процес триває, джерела повідомляють, що дизайнерка Вікторія Бекхем непокоїться за 24-річного Брукліна та 28-річну Ніколу. Як пише The Mirror, Вікторія "щодня розмовляє із Брукліном".

"Її тепер непокоїть не лише власне справа, а й те, як весь скандал може вплинути на стосунки Брукліна з Ніколою", — розповів інсайдер.

Вікторія знає, що Бруклін і Нікола — "сильна пара", і вона "сподівається, що вони зможуть пережити шторм".

Нагадаємо, Нельсон Пельтц хотів скасувати весілля дочки.

Також Фокус писав, що батько Ніколи Пельтц ображав організаторів весілля дочки.