Сінді Кроуфорд поділилася фотографією з мамою та бабусями у Міжнародний жіночий день

Сінді Кроуфорд зазвичай публікує у своїх соцмережах фотографії своїх знаменитих дітей Кайї та Преслі, а також із чоловіком Ренді Гербером.

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Проте 57-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд поділилася у своєму Instagram-акаунті більш особистим, опублікувавши дуже рідкісний кадр із деякими членами своєї родини. Про це пише Daily Mail.

Зірка, яку бачили з чоловіком минулого тижня, щиро посміхалася, коли позувала зі своєю матір'ю Дженніфер Сью Кроуфорд-Молуф. Жінка під Сінді у рожевому топі — її бабуся Рамона Кроуфорд, яка померла у 2021 році.

Інша жінка, що сиділа праворуч у чорно-білому жакеті, її бабуся Дороті.

"Я така вдячна за те, що мене оточують сильні та люблячі жінки з того дня, як я народилася, і я продовжую цінувати своїх подруг, сестер і подруг-матусь. Жінки дозволяють мені ділитися, бути вразливою та отримувати підтримку. Мої друзі особливо бачать мене через призму доброти. Вони нагадують мені спробувати побачити себе через ту саму лінзу 🙏🏻", — підписала зірка 90-х сімейний знімок.

Зовсім недавно Кроуфорд відзначила свій день народження і поділилася з шанувальниками відео, де танцює в білій сукні. Вона зізналася, що любить святкувати дні народження інших, але не власні.

Також Фокус писав, що Сінді Кроуфорд не соромиться показувати себе без косметики.