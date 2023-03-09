Синди Кроуфорд поделилась фотографией с мамой и бабушками в Международный женский день

Синди Кроуфорд обычно публикует в своих соцсетях фотографии своих знаменитых детей Кайи и Пресли, а также с мужем Рэнд Гербером.

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Однако 57-летняя американская супермодель Синди Кроуфорд поделилась в своем Instagram-аккаунте более личным, опубликовав очень редкий кадр с некоторыми членами своей семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда, которую видели с мужем на прошлой неделе, искренне улыбалась, когда позировала со своей матерью Дженнифер Сью Кроуфорд-Молуф. Женщина под Синди в розовом топе — ее бабушка Рамона Кроуфорд, которая скончалась в 2021 году.

Другая женщина, сидевшая справа в черно-белом жакете, ее бабушка Дороти.

"Я так благодарна за то, что меня окружают сильные и любящие женщины с того дня, как я родилась, и я продолжаю ценить своих подруг, сестер и подруг-мамочек. Женщины позволяют мне делиться, быть уязвимой и получать поддержку. Мои друзья особенно видят меня через призму доброты. Они напоминают мне попытаться увидеть себя через ту же линзу 🙏🏻", — подписала звезда 90-х семейный снимок.

Совсем недавно Кроуфорд отметила свой день рождения, и поделилась с поклонниками видео, где танцует в белом платье. Она призналась, что любит праздновать дни рождения других, но не собственный.

Также Фокус писал, что Синди Кроуфорд не стесняется показывать себя без косметики.