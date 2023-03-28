Кім Кардаш'ян знялася в рожевому бікіні для пляжної фотосесії

Незважаючи на холодний вітер та +10°C у Малібу, Кім Кардаш'ян взяла участь у фотосесії у купальнику.

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42-річна американська зірка реаліті-шоу та бізнесвумен Кім Кардаш'ян продемонструвала свою знамениту фігуру на пляжній фотосесії в Малібу. Про це пише Daily Mail.

Зірка була помічена у яскраво-рожевому бікіні, яке підкреслювало її декольте та вигини. Купальник засновниці SKIMS складався зі стрінг та відповідного топу із застібкою-блискавкою. Кім розстебнула блискавку, щоб показати своє декольте, перед тим, як позувати на піску.

Вона також захистилася від вітру за допомогою халату від SKIMS. Зручний фасон з V-подібним вирізом, довгими рукавами, ременем і зручними кишенями. Його також можна стилізувати як пальто-пильник.

Нагадаємо, нещодавно Кім Кардаш'ян порадувала 348 мільйонів своїх підписників у Instagram знімком, на якому зображена 12-річною дівчинкою. Зірка поділилася фото своєї гоночної ліцензії, яка дозволила їй брати участь у Гран-прі Малібу в 1992 році.

Раніше Фокус писав, що Кім Кардаш'ян залучила до нової рекламної кампанії свого бренду Skims зірку фільму "Блакитна лагуна" Брук Шилдс, яка приміряла лінійку коригувальної білизни.