Королева-консорт Камілла з'явилася на прийомі в Берліні в особливій тіарі

Колись цю тіару подарувала королеві-матері її давня подруга, леді Гревілл.

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Король Карл та королева-консорт Камілла зараз перебувають з державним візитом у Німеччині і вже встигли побувати на банкеті, який організував президент Німеччини у резиденції Schloss Bellevue. Король Великобританії виглядав дуже елегантно, але увагу привернула його дружина. Адже Камілла з'явилася у королівських коштовностях. Навіть у знаменитій гревільській тіарі. Про це пише Daily Mail.

Каміллу та Карла зустріли почесна варта та національні гімни перед тим, як вони увійшли до палацу Schloss Bellevue — офіційної резиденції президента.

Камілла обрала тіару "Бджолині стільники" Фото: Getty Images

Камілла виглядала надзвичайно у чорній вечірній сукні з блискучою срібною вишивкою від Брюса Олдфілда, а образ доповнила діамантовими прикрасами з королівської скарбниці.

На ній була прикраса з портретом Єлизавети II, діамантове кольє, яке належало покійній свекрусі. І одна з найрозкішніших і найефектніших тіар королівської родини Великобританії.

Ця тіара має кілька назв: тіара Boucheron, тіара "Бджолині стільники", гревільська тіара, або тіара Greville.

Цікаво, що ця тіара не була спочатку королівською. Її замовила у ювелірного дому Бушерон у 1901 році Маргарет Гревілл, дочка найбагатшого шотландського броварника та дружина члена англійського парламенту барона Рональда Гревілла. Шлюб тривав лише два роки, так що Маргарет залишилася вдовою. Вона любила коштовності, а оскільки її чоловік товаришував з принцом Вельським, то і вона стала подругою членам королівської родини.

За життя короля Едуарда VII Маргарет Гревілл була подругою його коханки Аліси Кеппел — прабабусі Камілли Паркер-Боулз, яка зараз одружена з королем Великобританії.

Маргарет приймала у себе в будинку Едуарда та Алісу і навіть, за чутками, забезпечувала їм конфіденційність під час їхніх побачень.

Королева-консорт Камілла одягла розкішні прикраси на вечерю у Берліні Фото: Getty Images

У леді Гревілл не було дітей та прямих спадкоємців. Тож усі свої скарби вона заповідала друзям. І членам королівської родини також, зокрема – королеві-матері, Єлизаветі Боуз-Лайон.

Єлизавета писала своїй свекрусі — королеві Марії Текській, що відчула себе "дуже зворушеною", отримавши настільки "прекрасне каміння".

Так що тіара "Бджолині стільники" недовго припадала пилом у скриньці. Вона стала улюбленою прикрасою королеви-матері, і вона навіть позувала в ній для свого фотопортрета на честь столітнього ювілея.

1953 року Єлизавета II трохи переробила тіару, додавши більше каменів. А потім подарувала її Каміллі.

Кольє, яке одягла королева-консорт, теж віддавало шану її покійній свекрусі. Його подарували 1947 року Єлизаветі фінансові діячі з лондонського Сіті.

А Орден Королівської сім'ї, вищий особистий орден королеви за заслуги, який прикрашав сукню Камілли, зображував юну Єлизавету.