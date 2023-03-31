Кіану Рівз подарував каскадерам "Джона Віка" унікальні футболки

Кіану Рівз славиться своєю щедрістю та добротою. І він завжди уважний до інших членів знімальної групи.

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Актор Кіану Рівз зробив каскадерам, які працювали на зйомках "Джона Віка 4" особливі подарунки після завершення картини. 58-річний актор подарував їм персоналізовані футболки, на кожній з яких було надруковано точну кількість "смерті" кожного на знімальному майданчику. Про це пише Daily Mail.

Багато дублів бойовика довелося перезнімати під час виробництва, а це означало, що каскадерам доводилося розігрувати ризиковані сцени багато разів і "вмирати" кілька разів на день.

Декого вбивали по 20 разів на добу, Кіану взяв цю інформацію до уваги та подбав про те, щоб вони запам'ятали цей досвід за допомогою сувеніру.

Минулого тижня вийшла нова частина "Джона Віка", в якій Кіану знову перетворився на легендарного кілера.

Трейлер "Джона Віка 4"

Але він не зміг виконувати всі трюки самостійно, тому на зйомках була зайнята величезна кількість каскадерів. Лише у сцені бійки на сходах знімалися 35 людей.

У бесіді з New York Times координатор боїв фільму Джеремі Марина пояснив: "Ви хочете, щоб 100 хлопців падали зі сходів, і ви хочете, щоб усі вони падали по-різному. І звичайно ми це робимо".

Марина розповів про подарунок від Кіану, але актор не обмежився просто футболками. Після завершення роботи над картиною "Джон Вік 4" він також подарував кожному каскадеру годинник Rolex, вартість якого, як повідомляється, становить близько 10 000 доларів.

Кіану Рівз дякує знімальній групі "Джона Віка 4"

Говорять, що після успіху фільму 1999 року "Матриця" актор отримав колосальний прибуток у розмірі 75 мільйонів доларів, але поділився гонораром з усіма членами знімальної групи.

Він не розповідає про свої добрі справи, але про них все одно стає відомо. Так, нещодавно виявилося, що Кіану жертвує великі суми на медицину та дитячі лікарні.

Про свій фонд актор згадував ще 2009 року.

"У мене є приватний фонд, який працює вже п'ять чи шість років і допомагає кільком дитячим лікарням та в дослідженнях раку. Там не згадується моє ім'я, я просто дозволяю фонду робити те, що він робить", — говорив актор.

Коли "Джон Вік 4" вийшов у кінотеатрах минулого тижня, то фанати підрахували, що Кіану був у фільмі напрочуд небагатослівним. Він вимовляє лише 380 слів протягом усієї картини.

Сам фільм триває дві години та 49 хвилин із включеними титрами.

Режисер Чад Стахелскі сказав, що 58-річний Кіану сам вирізав приблизно половину діалогів, написаних для його персонажа у ранньому сценарії.

Нагадаємо, нещодавно Кіану Рівз відверто поспілкувався із фанатами. А в недавньому інтерв'ю раптово згадав про свою дівчину Олександру Грант.