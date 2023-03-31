Киану Ривз подарил каскадерам "Джона Уика" уникальные футболки

Киану Ривз славится своей щедростью и добротой. И он всегда внимателен к другим членам съемочной группы.

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Актер Киану Ривз сделал каскадерам, работавшим на съемках "Джона Уика 4" особенные подарки после того, как картина была завершена. 58-летний актер подарил им персонализированные футболки, на каждой из которых было напечатано точное количество "смертей" каждого на съемочной площадке. Об этом пишет Daily Mail.

Многие дубли боевика пришлось переснимать во время производства, а это означало, что каскадерам приходилось разыгрывать рискованные сцены многократно и "умирать" несколько раз в день.

Некоторых убивали по 20 раз за сутки, Киану принял эту информацию к сведению и позаботился о том, чтобы они запомнили этот опыт с помощью сувенира.

На прошлой неделе вышла новая часть "Джона Уика", в которой Киану снова превратился в легендарного киллера.

Трейлер "Джона Уика 4"

Но он не смог выполнять все трюки самостоятельно, так что на съемках было занято огромное количество каскадеров. Только в сцене драки на лестнице снимались 35 человек.

В беседе с New York Times координатор боев фильма Джереми Марина объяснил: "Вы хотите, чтобы 100 парней падали с лестницы, и вы хотите, чтобы все они падали по-разному. И конечно мы это делаем".

Марина рассказал о подарке от Киану, но актер не ограничился просто футболками. После завершения работы над картиной "Джон Уик 4" он также подарил каждому каскадеру часы Rolex, стоимость которых, как сообщается, составляет около 10 000 долларов.

Киану Ривз благодарит съемочную группу "Джона Уика 4"

Говорят, что после успеха фильма 1999 года "Матриц" актер получил колоссальную прибыль в размере 75 миллионов долларов, но поделился гонораром со всеми членами съемочной группы.

Он не распространяется о своих добрых делах, но о них все равно становится известно. Так, недавно оказалось, что Киану жертвует большие суммы на медицину и детские больницы.

О своем фонде актер упоминал еще в 2009 году.

"У меня есть частный фонд, который работает уже пять или шесть лет и помогает паре детских больниц и в исследованиях рака. Там не упоминается мое имя, я просто позволяю фонду делать то, что он делает", — говорил актер.

Когда "Джон Уик 4" вышел в кинотеатрах на прошлой неделе, то фанаты подсчитали, что Киану был в фильме на редкость немногословным. Он произносит только 380 слов на протяжении всей картины.

Сам фильм длится два часа и 49 минут с включенными титрами.

Режиссер Чад Стахелски сказал, что 58-летний Киану сам вырезал примерно половину диалогов, написанных для его персонажа в раннем сценарии.

Напомним, недавно Киану Ривз откровенно пообщался с фанатами. А в недавнем интервью внезапно упомянул о своей девушке Александре Грант.