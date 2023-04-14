85-річний Джек Ніколсон з'явився на публіці вперше за 18 місяців

Оскароносного актора вдалося сфотографувати на балконі його будинку в Беверлі-Хіллз.

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Вперше за 18 місяців папараці вдалося сфотографувати знаменитого актора Джека Ніколсона, який перестав з'являтися на публіці понад рік тому. Його друзі побоюються, що він помре сам-один. Про це пише Daily Mail.

Легендарного актора сфотографували на балконі його знаменитого будинку на Малхолланд Драйв у Беверлі-Хіллз, куди він вийшов, щоб подихати свіжим повітрям. Востаннє Ніколсона бачили у жовтні 2021 року, коли він дивився гру своєї улюбленої команди "Лос-Анджелес Лейкерс" разом зі своїм сином Реєм.

Джек Ніколсон із сином Реймондом Фото: Getty Images

Триразовий власник "Оскара" залишив свій будинок невдовзі після того, як друзі актора повідомили, що всерйоз стурбовані тим, що він помре наодинці, як його колишній сусід, колега та друг Марлон Брандо.

85-річний Ніколсон, мабуть, найвідоміший парубок Беверлі-Хіллз. Він був одружений протягом чотирьох років з актрисою Сандрою Найт, проте розлучився в 1968 році. Його найвідоміший роман із актрисою Анжелікою Х'юстон закінчився майже 25 років тому.

Ніколсон — батько п'яти (за деякими даними — шести) дітей від чотирьох різних жінок, проте найближчі стосунки у нього склалися з сином, на ім'я Реймонд від актриси Ребеки Бруссард.

Рей – єдиний, хто відвідує Ніколсона у його добровільному вигнанні.

Джек Ніколсон вперше за 18 місяців з'явився на публіці

"Він ясно дав зрозуміти, що його будинок — це його фортеця. Але люди просто хочуть, щоб він вийшов з дому і з'явився на публіці, хоча б дав зрозуміти, що з ним все гаразд. Джек спілкується з деякими родичами — особливо з Реєм, його протеже, яким він так пишається, — але вже давно не приймає жодних запрошень", — говорив раніше один із друзів Ніколсона.

Його остання поява на екрані сталася у 2010 році в маловідомому фільмі "Звідки ти знаєш", в якому він знявся разом з Оуеном Вілсоном та Різ Візерспун.

Джек Ніколсон ніколи не давав коментарів про своє здоров'я та своє життя, проте близькі друзі зазначали, що в нього почалася деменція і він не може запам'ятати репліки. Інші знайомі актора це заперечували.

Джек Ніколсон вперше за 18 місяців з'явився на публіці

Нагадаємо, Джек Ніколсон виріс у Нью-Джерсі. І до сорока років не знав, що його батьки – насправді його дідусь та бабуся. Їхня дочка, незаміжня танцівниця на ім'я Джун Френсіс Ніколсон, народила актора у 18 років, а її батьки вирішили виховувати його як власну дитину, вдавши, що Джун була його сестрою. Мати поїхала, коли Джеку було чотири роки. Але коли йому було 17, він вирішив переїхати до Каліфорнії, жив з нею та отримав роботу секретаря у Вільяма Ханна та Джозефа Барбера у мультиплікаційній студії MGM.

Він навчався на актора і врешті-решт отримав свою дебютну роль у підлітковій драмі 1958 року "Плакса-вбивця".

До 1974 року Джек не знав правди, доки її не з'ясували журналісти журналу Time.

Під час розмови з Патріком МакГілліганом для його біографії під назвою "Життя Джека" зірка "Сяйво" назвав це "найгребанішою річчю, яку він колись чув", але повідомив, що новина його не травмувала.

"Я був дуже вражений їхньою здатністю зберігати таємницю", — розповідав актор.

Джек Ніколсон та "Оскари"

Окрім своєї блискучої акторської гри, Джек Ніколсон також уславився численними романами.

Серед коханок Ніколсона були актриси, співачки та моделі, такі як Мішель Філліпс, Джілл Сент-Джон, Вінні Холлман, Бебе Бьюелл, Лара Флінн Бойл, Кейт Мосс, Пас де ла Уерта та Ребекка Бруссард.

Модель Playboy Карен Мейо-Чендлер одного разу сказала про зірку: "Він безупинна секс-машина", а актриса Кім Бейсінгер назвала його "найсексуальнішою людиною, яку вона коли-небудь зустрічала".

У книзі Марка Еліота про актора під назвою "Ніколсон" він писав, що більша частина його часу на піку кар'єри була заповнена "цілодобовими вечірками, випивкою, наркотиками, сексом, наркотиками та красивими дівчатами, які любили підійматися так само високо, як і хлопчики. і добре проводити час. У холодильнику ніколи не було їжі. Тільки молоко та пиво".

Нагадаємо, раніше позашлюбна дочка Джека Ніколсона від офіціантки Дженнін Гурін розповіла про стосунки зі своїм знаменитим батьком.