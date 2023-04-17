Поліція розшукує двійника принца Гаррі за злом авто та крадіжку цінних речей

Чоловік, якого розшукують правоохоронці, напрочуд схожий на герцога Сассекського, що відразу ж відзначили користувачі соцмереж.

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Британська поліція оголосила в розшук чоловіка, який напрочуд схожий на принца Гаррі, повідомивши на своїй сторінці у Facebook, що він зламав автомобіль і вкрав дизайнерську сумку Louis Vuitton, MacBook і навушники Apple. Публікацію доповнено скріншотом відео, знятого камерою спостереження.

"Ми оприлюднили фото з камер спостереження людини, яку ми хотіли б опізнати після крадіжки у Вотфорді. Між 8.30 і 11.15 вечора в п'ятницю 10 березня в Топгольфі на Буші Мілл Лейн був зламаний автомобіль. Повідомлялося, що розбите заднє скло і вкрадена сумка Louis, в якій лежали Macbook, навушники Apple та жорсткий диск.

Поліція опублікувала кадр із камер відеоспостереження

Констебль Майкл Норріс, який веде розслідування, сказав: "Ми хотіли б визначити людину на знімку, оскільки вважається, що вона перебувала в цьому районі в той час і може мати інформацію, яка може допомогти нашому слідству. Якщо це ви або ви її упізнаєте, будь ласка, повідомте!" – йдеться у публікації.

У коментарях користувачі не змогли обійти стороною схожість рудобородого чоловіка з королівською особою.

"З'явилися рідкісні кадри принца Гаррі без Меган", — написали у групі UK Cop Humor у Facebook.

"Це Гаррі! Він прибуде в аеропорт за кілька тижнів", "У Лос-Анджелесі, мабуть, важкі часи", "Книга Гаррі виявилася не такою успішною, як очікувалося", "Принц Гаррі намагається звести кінці з кінцями?", "Боже мій, це принц Гаррі?", "Я думаю, що його звуть Гаррі Віндзор. Хоча я не хочу втручатися", — зазначають у коментарях.

Раніше Фокус писав, що двійник принца Гаррі побоюється за своє життя після одкровень автора книги "Запасний" про вбивства талібів.