Кейт Міддлтон показала останнє фото королеви Єлизавети II в оточенні онуків та правнуків

Фотографію зробила принцеса Уельська, яка часто знімає членів королівської родини.

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21 квітня королеві Великобританії Єлизаветі II, яка найдовше була на троні, виповнилося б 97 років. Щоб вшанувати покійного монарха в цей день, принцеса Уельська Кетрін опублікувала на своїй офіційній сторінці в соцмережі знімок, зроблений влітку 2022 року, за кілька місяців до смерті Її Величності, в її улюбленому замку Балморал (Шотландія).

Кадр – робота Кейт Міддлтон, яка часто робить портрети своїх дітей та інших членів королівської родини. На фото – молодші онуки королеви: 19-річна леді Луїза Віндзор та її 15-річний брат, граф Вессекський. Монарх сидить поруч зі старшою дочкою Майка та Зари Тіндалл, Мією, яка тримає на руках молодшого брата Лукаса. Старша правнучка королеви, Саванна Філліпс, сидить поруч зі своєю прабабусею праворуч.

Також стоять чотирирічна Лєна Тіндалл, дев'ятирічний принц Джордж, семирічна принцеса Шарлотта, 11-річна Айла Філліпс і чотирирічний принц Луї.

Знімок був зроблений у Балморалі влітку 2022 року Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

У кадрі немає сина принцеса Євгенії Августа Бруксбенка, якому виповнилося два роки, й однорічної дочки принцеси Беатріс Сієнни Мапеллі Моцці, а також дітей герцога та герцогині Сассекських, трирічнго принц Арчі та однорічної принцеси Лілібет.

Раніше в акаунтах королівської сім'ї з'явилася зворушлива данина поваги Її Величності – фотографія сяючої королеви, яка була присутня на церемонії вручення ключів у палаці Голіруд в Единбурзі в червні минулого року.

"Сьогодні ми згадуємо неймовірне життя і спадщину Її Величності Королеви Єлизавети II у день, коли їй виповнилося б 97 років. Коли у квітні 1926 року народилася Її Величність, принцеса Єлизавета та її сім'я не очікували, що одного разу вона стане королевою. Після зречення її дядька короля Едуарда VIII у 1936 році її батько зійшов на престол. Коли у лютому 1952 року помер король Георг VI, принцеса Єлизавета стала королевою Єлизаветою II, коли їй було лише 25 років. Її Величність стала монархом Великобританії, який найдовше правив, – єдиним в історії, хто відсвяткував платиновий ювілей", – йдеться у підписі.

Королева Єлизавета II померла у віці 96 років у Балморалі 8 вересня 2022 року. Її державний похорон відбувся 19 вересня 2022 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, після чого пройшла служба у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Місце останнього умиротворення королеви – Меморіальна каплиця короля Георга VI, де похований і її чоловік, герцог Единбурзький.

Раніше Фокус писав, що Сара Фергюсон розповіла, яку пораду отримала від покійної свекрухи.