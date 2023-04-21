Кейт Миддлтон показала последнее фото королевы Елизаветы II в окружении внуков и правнуков

Фотографию сделала принцесса Уэльская, которая часто снимает членов королевской семьи.

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21 апреля самой долгоправящей королеве Великобритании Елизавете II исполнилось бы 97 лет. Чтобы почтить покойного монарха в этот день, принцесса Уэльская Кэтрин опубликовала на своей официальной странице в соцсети снимок, сделанный летом 2022 года, за несколько месяцев до смерти Ее Величества, в ее любимом замке Балморал (Шотландия).

Кадр – работа Кейт Миддлтон, которая часто делает портреты своих детей и других членов королевской семьи. На фото – младшие внуки королевы: 19-летняя леди Луиза Виндзор и ее 15-летний брат, граф Уэссекский. Монарх сидит рядом со старшей дочерью Майка и Зары Тиндалл, Мией, которая держит на руках младшего брата Лукаса. Старшая правнучка королевы, Саванна Филлипс, сидит рядом со своей прабабушкой справа.

Также стоят четырехлетняя Лена Тиндалл, девятилетний принц Джордж, семилетняя принцесса Шарлотта, 11-летняя Айла Филлипс и четырехлетний принц Луи.

Снимок был сделан в Балморале летом 2022 года Фото: The Prince and Princess of Wales/instagram

В кадре нет сына принцесса Евгении Августа Бруксбэнка, которому исполнилось два года, и годовалой дочери принцессы Беатрис Сиенны Мапелли Моцци, а также детей герцога и герцогини Сассекских, трехлетнего принца Арчи и годовалой принцессы Лилибет.

Ранее в аккаунтах королевской семьи появилась трогательная дань уважения Ее Величеству – фотография сияющей королевы, присутствовавшей на церемонии вручения ключей во дворце Холируд в Эдинбурге в июне прошлого года.

"Сегодня мы вспоминаем невероятную жизнь и наследие Ее Величества Королевы Елизаветы II в день, когда ей исполнилось бы 97 лет. Когда в апреле 1926 года родилась Ее Величество, принцесса Елизавета и ее семья не ожидали, что однажды она станет королевой. После отречения ее дяди короля Эдуарда VIII в 1936 году ее отец взошел на престол. Когда в феврале 1952 года умер король Георг VI, принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II, когда ей было всего 25 лет. Ее Величество стала самым долгоправящим монархом Великобритании – единственным в истории, кто отпраздновал платиновый юбилей", – говорится в подписи.

Королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет в Балморале 8 сентября 2022 года. Ее государственные похороны состоялись 19 сентября 2022 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, после чего последовала служба в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Место последнего упокоения королевы – Мемориальная часовня короля Георга VI, где похоронен и ее муж, герцог Эдинбургский.

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