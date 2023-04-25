Вікторія і Девід Бекхем приміряли парні джинсові образи

Вікторія і Девід Бекхем, які часто поєднували образи в перші роки стосунків, одягли парні джинсові образи на вечір сімейного кіно.

Related video

48-річна британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем поділилася у своєму Instagram-акаунті фотографією зі своїм чоловіком, 47-річним футболістом Девідом Бекхемом, давши зрозуміти, що вона була першою, хто вибрав джинсовий аутфіт. Про це пише PageSix.

"Я думала, що ті дні пройшли, — підписала знімок колишня Spice Girl, додавши: — Я одяглася першою, до вашого відома!"

Вікторія і Девід Бекхем Фото: Instagram victoriabeckham

Вікторія обрала світло-блакитну джинсову сорочку, заправлену в джинси такого ж кольору. Свій образ модельєрка доповнила нюдовим клатчем і туфлями на підборах. Вона зібрала волосся назад у гладкий хвіст і зробила макіяж із акцентом на очах. Її чоловік носив майже таке саме вбрання, залишивши сорочку незаправленою.

Хоча нині подружжя рідко носить однакові речі, у минулому вони мали багато парних нарядів.

На своєму весіллі в 1999 році вони були у сміливих фіолетових образах від Antonio Berardi. Вікторія тоді змінила розкішну сукню Vera Wang, одягнувши яскраво-фіолетову сукню з розрізом до стегна й асиметричним ремінцем, усипаним трояндами. Девід одягнув смокінг того ж відтінку й доповнив квіткову сукню своєї нареченої корсажем із пурпурових троянд.

Того ж року пара вирушила на світський захід в однакових чорних шкіряних куртках і штанах, проте Вікторія сказала, що це був не найкращий їхній момент.

"Ми були одягнені в Gucci. Це була вечеря Versace, що саме по собі було недоречно, — пояснила вона в програмі "Watch What Happens Live" у жовтні 2022 року. — Але ми дійсно думали про це вбрання. Ми дійсно думали про це. У цьому була наївність, яка була такою милою”.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Бекхем і Девід Бекхем провели романтичну відпустку в Маямі.

Також Фокус писав, що Вікторія і Девід Бекхем показали, як разом займаються спортом.