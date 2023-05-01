Скарлетт Йоганссон помітили на побаченні з чоловіком (фото)

Зіркова пара виховує спільного сина Космо.

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38-річну американську акторку Скарлетт Йоганссон помітили під час прогулянки з чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка картин про супергероїв і Колін Джост здійснили поїздку до продуктового магазину в Нью-Йорку.

Йоганссон намагалася залишатися інкогніто. Зірка "Чорної вдови" вийшла в чорних легінсах з чорним топом у тон. Волосся вона прикрила чорною кепкою і капюшоном від дутої жилетки.

Скарлетт також була у білих кросівках із рожевими носками.

Зірка "Месників" була без макіяжу та одягла темні сонцезахисні окуляри, щоб ще більше захистити своє впізнаване обличчя.

Тим часом 40-річний Колін Джост був у чорних джогерах та кросівках. Він одягнув малинове худі Cleveland Orchestra і додав до луку червону кепку Regis.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост

Актор також носив темні сонцезахисні окуляри.

Зіркова пара одружилася в жовтні 2020 і є батьками 20-місячного Космо. У Скарлетт також є восьмирічна донька Роуз від шлюбу з 39-річним журналістом Роменом Доріаком. А до цього акторка була у шлюбі з Раяном Рейнольдсом.

Скарлетт Йоганссон та Колін Джост Фото: Getty Images

Нагадаємо, Скарлетт Йоганссон пригадала свій шлюб з Раяном Рейнольдсом.

Також Фокус писав про одкровення Скарлетт Йоганссон щодо досвіду її материнства.