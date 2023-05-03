Відео з реакцією собаки на костюм Джареда Лето на Met Gala 2023 стало вірусним

Ролик розлетівся сотнями пабліками і зібрав тисячі жартівливих коментарів.

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Попри те, що щорічний бал Інституту костюма в Метрополітен-музеї в Нью-Йорку, Met Gala відгримів, а вбрання знаменитостей розглянуті з усіх ракурсів, щодня з'являються нові відео, що демонструють моменти, яких раніше публіка не бачила. Один з них – курйоз з Джаредом Лето і чиїмось собакою, який затесався серед роззяв, котрі спостерігають за знаменитостями, що йдуть по килимовій доріжці.

Як відомо, Лето з'явився на публіці у костюмі улюбленої кішки покійного Карла Лагерфельда, Шупетт. Коли він, ще не знявши маску, махав присутнім рукою (або лапою), одна камера випадково вихопила пса, який приголомшено дивиться на гігантську кішку.

Хоча його було знято на камеру всього на мить, його здивована морда вже стала мемом у мережі, а відео розлетілося в сотні пабліків.

"Оператор заслуговує на підвищення за те, що зобразив ідеальний момент", "Він такий: я під кайфом? WTF це кошмар?", "Ця собака – всі ми", "Собака почувається переможеною", – жартують у коментарях.

Нагадаємо, що тема Met Gala 2023 звучала: "Карл Лагерфейд: лінія краси". Попри те, що Шупетт так і не приїхала на бал, кілька знаменитостей обіграли її образ у своїх вбраннях.

Раніше Фокус писав про таргана, який випадково вибіг на килимову доріжку й отримав свою хвилину слави, перш ніж хтось на нього настав.