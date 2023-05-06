Король Чарльз III та королева Камілла їдуть у кареті на свою коронацію (відео)

Король Чарльз III та королева Камілла залишили Букінгемський палац, щоб бути коронованими у Вестмінстерському абатстві.

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Король Чарльз III і королева-консорт Камілла прямують до Вестмінстерського абатства на історичну коронацію. Про це пише Daily Mail.

З Букінгемського палацу, куди Чарльз і Камілла прибули напередодні, вони вирушили до Вестмінстерського абатства на кареті Diamond Jubilee, створеній у 2012 році спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II. За даними ВВС, у кареті навіть є кондиціонер як сучасний штрих.

У цей час грав національний гімн, а натовп кричав "Боже, бережи короля".

Відомо, що карета, запряжена шістьма сірими віндзорськими кіньми, прибула до Букінгемського палацу о 10 ранку. Члени кінної дивізії палацової кавалерії вишикувалися біля входу перед Королівською ходою до Вестмінстерського абатства.

Король Чарльз і королева Камілла в кареті Фото: Getty Images

В усьому світі люди збираються побачити першу за 70 років коронацію британського монарха. На вулицях Лондона юрби людей спостерігають за історичною подією.

Загалом на коронацію Чарльза запрошено близько 2200 гостей, серед яких – і перша леді України Олена Зеленська. Це значно менше, ніж було на коронації Єлизавети II понад 70 років тому. Тоді на церемонію приїхало близько 8000 запрошених.

Також Фокус писав, що після коронації король Чарльз збереться на приватний обід із членами сім'ї.