Затьмарила королеву. Кейт Міддлтон з'явилася на коронації Чарльза III у неймовірному образі

Принцеса Уельська знайшла, чим замінити тіару на коронації Чарльза III. Її вбрання одним із найбільш обговорюваних.

Related video

Не секрет, що серед усіх гостей коронації Чарльза III публіка найбільше чекала на появу принцеси Уельської, відомої вмінням привернути до себе увагу вміло обраним вбранням. І цього разу дружина принца Вільяма не підвела. Ба більше, своєю появою вона навіть затьмарила нову королеву Великобританії, пише Hello.

У Вестмінстерське абатство Кетрін приїхала у довгій білій сукні з шовкового крепу кольору слонової кістки з вишивкою від Alexander McQueen. Принцеса Кейт віддала належне Сполученому Королівству вишивкою із зображенням троянди, будяка, нарциса та трилисника. Зверху вона накинула темно-синю мантію Королівського Вікторіанського ордену з червоною облямівкою. Замість тіари принцеса Кейт носила головний убір з тривимірною вишивкою у вигляді листя від Jess Collett x Alexander McQueen, а її сережки стали зворушливою даниною поваги покійній матері принца Вільяма: прикраси з перлами та діамантами належали принцесі Діані. Майбутня королева також одягла намисто королеви Єлизавети II, яке Георг VI замовив для своєї дочки принцеси Єлизавети у 1950 році.

Принц і принцеса Уельські з дітьми у Вестмінстерському абатстві Фото: Getty Images

Принцеса Шарлотта була в ансамблі, який дуже гармоніював із вбранням її матері.

Принц Вільям одягнув свою темно-синю мантію Ордену Підв'язки поверх червоної парадної форми валлійських гвардійців як полковник полку. Плащ, який він щороку вдягає на червневу церемонію вручення Ордену Підв'язки у Віндзорі, зроблений із темно-синього шовкового оксамиту з білими атласними стрічками та підкладкою із білої тафти.

Під час церемонії принц Уельський візьме руку свого батька і скаже:

"Я, Вільям, принц Уельський, клянуся вам у своїй вірності, а віру і правду я нестиму вам, як ваш сюзерен. Хай допоможе мені Бог",

Спадкоємець престолу – єдиний член королівської сім'ї, який віддасть шану королівській крові, що також описується як "слова вірності", після архієпископа. Зазначимо, що Вільям пішов стопами свого діда, покійного герцога Единбурзького, який під час церемонії в 1953 році заприсягся бути "сюзереном життя та здоров'я" королеви Єлизавети II.

Після закінчення церемонії король Чарльз III разом із королевою Каміллою пройде до карети Gold State Coach для коронаційної процесії назад до Букінгемського палацу.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон на передкоронаційних урочистостях з'являлася у вбраннях кольорів британського прапора.