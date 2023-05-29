Княгиня Шарлін вийшла в світ з новою зачіскою і в оригінальній сукні за 11 тисяч доларів

Шарлін дебютувала з темним волоссям на гала-вечері Гран-прі Формули-1.

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Княгиня Монако Шарлін вийшла в світ в елегантній монохромній сукні і з новим кольором волосся. Вона супроводжувала дружина, князя Альбера, на гала-вечері Гран-прі Формули-1 у Монте-Карло. Про це пише Daily Mail.

45-річна королівська особа, яка також є колишньою олімпійською чемпіонкою з плавання, обрала для урочистого вечора лаконічну максісукню від Valentino за 11 тисяч доларів, що оголює одне плече. І доповнила образ діамантовими прикрасами: сережками та браслетом. А також відкритими босоніжками від Hermès на дуже високих підборах.

Княгиня Шарлен та князь Альбер на гала-вечорі

Цікаво, але княгиня також зробила темний манікюр та педикюр у колір сукні, нафарбувавши нігті у чорний колір. І змінила колір волосся. Шарлін довгий час була білявкою, але заради Гран-прі вирішила спробувати щось новеньке.

Князь Альбер весь час був разом із дружиною і виглядав дуже елегантно у смокінгу. Пара також була знята з іншими VIP-персонами — королем Малайзії Абдуллою Шахом та легендою F1 Максом Ферстаппеном.

Княгиня Шарлін та князь Альбер на гала-вечорі Фото: Getty Images

Гран-прі Формули-1 є важливою подією для Монако, яка приваблює селебріті з усього світу. Причому багато хто з них спостерігає за перегонами зі своїх яхт.

Днем раніше на Гран-прі була онука Грейс Келлі Шарлотта Казірагі у супроводі свого чоловіка Дмитра Рассама та восьмирічного сина Рафаеля. До цього Шарлотта відвідувала Канський кінофестиваль.

Були присутні на Гран-прі та інші члени княжої родини: онук Грейс Келлі, 30-річний Луї Дюкре зі своєю дружиною Марі Шевальє, П'єр Казірагі та Андреа Казіраги.

Прогулянка принцеси Шарлін і принца Альберта пішла за спільним виступом на початку цього місяця, коли вони відвідали прийом у Букінгемському палаці, влаштований королем Чарльзом напередодні його коронації, перш ніж відвідати саму церемонію у Вестмінстерському абатстві.

До цього представники князя Альбера спростовували чутки про те, що він та Шарлін перебувають на межі розлучення.

Про це повідомило французьке видання ROYAUTÉ. І представник палацу заявив, що пара "формально заперечує зловмисні чутки, що розповсюджуються журналом".

В останні тижні Альбер та Шарлін виступили єдиним фронтом на заходах, що проходили у Монако. І разом відвідали поминальну службу за покійним батьком принца Альбера, принцом Реньє, на початку цього місяця.

Проте принцеса Шарлін сама підігріла чутки про те, що її шлюб розвалюється, коли минулого місяця її помітили під час самостійної подорожі до Мілана без обручки.

Пізніше вона повернулася до Монако і разом із чоловіком була присутня на церемонії нагородження "Жінка року в Монте-Карло", і вже не забула про кільце, так що таблоїдам довелося визнати, що чутки про їхнє швидке розлучення були перебільшені.