Кейт Міддлтон підхопила модний тренд: найяскравіші виходи принцеси в рожевому

У гардеробі майбутньої королеви Великобританії безліч рожевих речей, починаючи від пастельних відтінків і закінчуючи насиченими й темними.

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Напередодні виходу фільму "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях світ охопила справжня барбіманія, а модниці в неймовірних кількостях скуповують речі в усіх відтінках рожевого. Однак стиль Барбі, або барбікор, як виявилося, не чужий і для королівської родини. Принаймні принцеса Уельська, яка є іконою стилю та законодавицею моди для європейських монархів, давно зрозуміла, що рожевий і його відтінки — цілком виграшні кольори. Фокус зібрав найяскравіші виходи Кейт Міддлтон у рожевому за останній рік.

Принцеса Уельська відвідала Музей підкидьків у Лондоні, де зустрілася з тими, хто має особистий досвід догляду за покинутими дітьми, а також із прийомними опікунами та прийомними батьками, щоб дізнатися про їхній досвід і обговорити вплив на все життя, як позитивні підтримувальні стосунки можуть вплинути на дітей і молодь. На захід вона одягла рожевий пастельний костюм від Alexander McQueen із блузкою в тон, білим поясом від лондонського дизайнера Камілли Елфік і відповідними туфлями-човниками.

Фото: Getty

На виставці квітів у Челсі Кетрін з'явилася в елегантній рожевій сукні-сорочці від ME+EM із шовку довжини міді за 450 фунтів стерлінгів. Вона поєднавала її з туфлями на танкетці від Castaner Carina Espadrille, які вона одягала на кілька публічних заходів за більш теплої температури. Як аксесуари принцеса обрала сережки-листя від Zoraida вартістю 165 фунтів.

Фото: Getty

У січні Кетрін разом із чоловіком, принцом Вільямом, відвідали банк їжі Windsor Foodshare, що допомагає людям у скруті й цілим сім'ям, які проживають у цьому районі. Вони не лише поспілкувалися зі співробітниками організації, а й допомогли запакувати посилки з їжею. Для візиту Кейт обрала малинове пальто й такого ж кольору водолазку, поєднавши їх із чорними прямими штанами й темно-синіми замшевими туфлями. Як прикраси Кетрін одягла золоті сережки.

Фото: Getty

У грудні минулого року Кейт одягла рожеву блузу з бантом і бордовий костюм від Roland Mouret на другий день своєї поїздки в Бостон на вручення премії Prince William's Earthshot Prize Awards.

Фото: Getty Images

Пастельно-рожевий костюм від Alexander McQueen, уже згаданий вище, — один із найулюбленіших у гардеробі королівської особи. Вперше вона одягла його в червні 2022 року для круглого столу, присвяченого новим дослідженням її Центру раннього дитинства Королівського фонду. Образ Кейт доповнила білим топом і замшевими туфлями в тон костюму.

Фото: Getty Images

У червні 2022 року, коли відзначався Платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II, Кейт Міддлтон була неймовірно гарною на балконі Букінгемського палацу в малиновій сукні від Стелли Маккартні.

Фото: Getty

Королівська особа сяяла в яскраво-рожевому платті з химерними воланами на рукавах від The Vampire's Wife на спеціальному прийомі в Белізі під час карибського туру. Кейт вибрала цей відтінок для своєї першої повної гламурної ночі. Таке модне рішення схвалила Барбі.

Фото: Getty Images

Раніше Фокус писав, якому взуття на літо віддає перевагу Кейт Міддлтон.