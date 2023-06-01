Кім Кетролл у ролі Саманти Джонс повернеться в продовження "Сексу і міста"

Сцена з Кетролл вийде в ефір не раніше ніж у серпні.

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66-річна акторка Кім Кетролл, яка свого часу зіграла Саманту Джонс у культовому серіалі "Секс і місто", таки з'явиться в продовженні саги під назвою "І просто так…", повідомляє Variety. За інформацією видання, Кетролл повторить свою культову роль у фіналі другого сезону.

Проте дуже радіти рано, оскільки возз'єднання четвірки, про яке так мріють фанати серіалу, не буде. Вона з'явиться там буквально на кілька хвилин, а сцену з нею знімали окремо. Згідно з джерелами, Кетролл зняла свій діалог 22 березня в Нью-Йорку, не бачучи та не розмовляючи ні із зірками серіалу, включно з Сарою Джесікою Паркер, ні з шоураннером "І просто так…" Майклом Патріком Кінгом.

У сцені Саманта, яка в серіалі переїхала в Лондон, розмовляє по телефону з Керрі Бредшоу. В першому сезоні "І просто так" Керрі поспілкувалася із Самантою через листування, а у фіналі вони домовилися зустрітися, щоб помиритися.

Над образом для Саманти попрацювала художниція з костюмів "Сексу і міста" Патриція Філд. Остання, до речі, не бере участі в роботі над новим проєктом.

Поява Кетролл у ролі Саманти поки що не буде продовженням персонажа. Проте повернення Саманти в будь-якій формі, безумовно, схвилює фанатів "Сексу і міста", які вимагали хоча б на мить побачити її.

Серіал "Секс і місто" транслювався на каналі HBO протягом шести років — із 1998 по 2004 рік — і призвів до створення двох фільмів. Кетролл публічно оголосила у 2016 році, що вона перестала грати Саманту, коли відчула, що сценарій для запропонованого третього фільму не відповідає її персонажу.

"Я б віддала перевагу, щоб у всіх нас була якась подія, яка гарантує вихід третього фільму. Цього не сталося", — заявила вона. Рішення Кім Кетролл залишити серіал призвело до публічного конфлікту з Паркер. Коли Кінг і Паркер перезапустили "Секс і місто" як новий серіал для тодішнього HBO Max у 2021 році, акторці не запропонували повторити роль Саманти. Натомість у шоу прийшли інші персонажі

Зараз Кім грає роль акули косметичної індустрії в драмі Netflix "Гламурна", прем'єра якої відбудеться 22 червня.

Прем'єра другого сезону "І просто так" також запланована на 22 червня, але сцена з Кетролл у ролі Саманти не вийде в ефір до серпня.

Раніше Фокус писав, що Кім здійснила рідкісний вихід на публіку в компанії свого бойфренда.