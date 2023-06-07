Жінка, яка вийшла заміж за лялькову ляльку, видалила "чоловікові" статевий орган після зради

Жінка не стомлюється епатувати десятки тисяч передплатників новими сімейними драмами.

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37-річна Мейрівоне Роша Мораєс із Бразилії, яка прославилася на весь світ після того, як вийшла заміж за ляльку, "народила" від нього дитину і навіть звинуватила чоловіка в зраді, нагадала про себе новою сімейною драмою. За словами жінки, Марсело, а саме так звати благовірного, знову їй зрадив, через що вона вирішила його провчити.

Про зраду Мейрівон дізналася від друга, який надіслав їй повідомлення.

"Отже, тієї ночі мені стало дуже погано, і я змусила його спати на дивані", – розповіла вона. Але цим не обмежилося, і в якості покарання жінка залишила "чоловіка" без статевого органу.

"Це просто білий гумовий фалоімітатор розміром близько 16 см. Тому я вирішила зняти його. Я робила це раніше. Я боюся, що інші жінки будуть торкатися пеніса Марсело, тому мені подобається класти його в ящик з нижньою білизною, коли ми йдемо в бари або на концерти. Тоді немає жодних шансів, що будь-які інші жінки бажатимуть його", – пояснила Мораєс.

Бразилійка нагадала, що Марсело вже "зраджував" їй раніше:

"Минулого разу я знайшла на підлозі яскраво-рожеві стрінги. Я дізналася, що Марсело був з іншою жінкою, але коли я запитала, чиї вони, він мені не відповів. Марсело неслухняний, він ходить за жінками, а потім бреше мені, що нічого не відбувається".

Своїм підписникам у соцмережах Мейрівоне розповіла, що її коханий має понад 500 контактів у WhatsApp, і всі вони – жінки.

"Інколи я ловлю його на розмові з дівчиною, і коли питаю, хто це, він намагається сказати, що це його двоюрідний брат", – продовжила свою розповідь жінка.

Нещодавно Мораєс повідомляла про те, що невідомі викрали її дитину, теж ляльку. Вона говорила, що немовля Марселіньо тримають у заручниках викрадачі, які вимагають за його визволення 161 фунт стерлінгів. Щоб якнайшвидше знайти його, у своєму районі "мати" розклеїла листівки.

Мейрівоне, яка є єдиним годувальником у сім'ї, розповіла, що покинула роботу, щоб знайти свого "сина".

Минулого літа Мораєс оголосила, що у неї народилася третя дитина від її "чоловіка", коли пара повернулася додому з медового місяця в Ріо-де-Жанейро. Вона "народила" всього за 35 хвилин удома, з лікарем та медсестрою, і транслювала подію у прямому ефірі для аудиторії з 200 осіб.

Раніше Фокус писав, що колумбієць Крістіан Монтенегро, який не так давно прославився на весь світ, одружившись з лялькою Наталі, а потім оголосив про її третю вагітність, викликав для неї бригаду швидкої допомоги. У справу довелося втрутитись поліції.