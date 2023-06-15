Кендалл Дженнер вирушила на вечерю з подругами у прозорому топі (фото)

Знаменита модель любить ефектні та відверті образи.

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27-річна модель та зірка реаліті Кендалл Дженнер вибрала сміливий образ, коли ввечері вирушила на вечерю з подругами Гейлі Бібер та Лорі Гарві в італійському ресторані Giorgio Baldi у Санта-Моніці. Про це пише PageSix.

Зірка "Кардаш'ян" була без бюстгальтера у тому ж темно-коричневому асиметричному прозорому топі від Paloma Wool (86 доларів), у якому вона була нещодавно на побаченні в Нью-Йорку з 29-річним репером Bad Bunny. Дженнер доповнила відвертий верх коричневою шкіряною спідницею-олівцем із поясом та високими чорними чобітьми. Великий чорний клатч із крокодиловим принтом завершив образ засновниці 818 Tequila.

Тим часом, 26-річна модель Лорі Гарві була одягнена у чорну сукню без бретельок, а 26-річна дружина Джастіна Бібера вибрала для вечері з подругами сіру сукню з рюшами та ремінцями під шкіряною курткою.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер привернула до себе увагу публіки, з'явившись на ретроспективі покійного модельєра Карла Лагерфельда без бюстгальтера.

Також Фокус писав, що Кендал Дженнер позувала на яхті в мінісукні з прозорим верхом.