Марго Роббі в мінісукні від Valentino з'явилася на фотосесії з кастом фільму "Барбі"

Образ акторки був натхненний "рожевою і казковою" Барбі.

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Марго Роббі продовжує транслювати стиль Barbiecore, приєднавшись до колег по "Барбі" для фотосесії перед прем'єрою фільму в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

Номінована на "Оскара" акторка, яка нещодавно розпочала всесвітній прес-тур серією знімків у стилі Барбі, вийшла з посмішкою на майданчик у розкішному готелі Four Seasons.

Марго Роббі Фото: Getty Images

32-річна австралійська зірка одягла рожеву мінісукню в горошок від Valentino. Роббі доповнила яскравий ансамбль жовтою стьобаною сумочкою із заклепками, також від Valentino, і парою білих туфель-човників Manolo Blahnik. Перлинні прикраси від Assael завершили її образ.

Ендрю Мукамал, стиліст Роббі, поділився натхненням для її ансамблю в Instagram. Він був заснований як на вінтажному дизайні Valentino, так і на вбранні Барбі "Pink & Fabulous" 2013 року. Серед знаменитих клієнтів Мукамала також Біллі Айліш, Кері Малліган і Зої Кравіц.

Роббі приєдналася до кількох своїх колег по знімальному майданчику на фотоколі, а також до сценариста і режисера майбутнього фільму Грети Гервіг.

Раян Гослінг, який зіграв Кена в прийдешній фантастичній комедії, був у парі чорних штанів, закріплених темно-коричневим шкіряним ременем. Він також одягнув просту білу сорочку і кардиган з відтінками білого і пастельно-рожевого, що є стриманим відсиланням до рожевої теми Барбі.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

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Нагадаємо, 21 липня у світовий прокат виходить фільм Грети Гервіг "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях. З перших тизерів і трейлерів стає зрозуміло, що глядачі побачать не просто багато лялькового і рожевого, а дуже багато. Зі свого боку головна Барбі Голлівуду провела для своїх прихильників екскурсію декораціями, де знімали картину, а команда, яка працювала над фільмом, розкрила чимало цікавих моментів.

Раніше Фокус писав, що Марго Роббі в образі Барбі прикрасила обкладинку Vogue.