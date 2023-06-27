Сандру Буллок помітили із загадковим чоловіком (фото)

Останнім часом зірка екрану рідко зʼявляється на публіці.

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58-річну американську акторку Сандру Буллок помітили із загадковим чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Оскароносна зірка екрану насолоджувалася пізньою вечерею в Spartina в Західному Голлівуді, коли вона вийшла у світ у чорній блузі на ґудзиках і джинсах вільного крою.

Зірка "8 подруг Оушена", яку рідко бачили на публіці на початку цього року, доповнила свій повсякденний ансамбль парою чорних туфель-човників і темною шкіряною сумкою.

Сандра спілкувалася з таємничим молодим чоловіком, коли вони йшли пліч-о-пліч, виходячи з італійського ресторану. Її давнього партнера Браяна Рендалла, з яким вона перебуває у стосунках із 2015 року, цього дня не було помічено поруч.

Сандра Буллок із загадковим чоловіком

Зокрема Буллок доповнила образ вишуканим браслетом і кількома лаконічними каблучками.

Тим часом таємничий чоловік носив повсякденний ансамбль із сірою кофтою з довгими рукавами та коричневими штанами. Він також продемонстрував пару чорно-білих кросівок Vans.

З серпня 2015 року оскароносна акторка, яка зараз бере перерву в кар’єрі, щоб більше часу проводити з родиною, перебуває у стриманих стосунках із професійним фотографом.

Сандра Буллок Фото: Getty Images

У пари немає спільних дітей, але у Буллок є двоє прийомних дітей — 13-річний син Луї та 11-річна донька Лейла, а у Браяна є доросла дочка на ім’я Скайлар від попередніх стосунків.

Нагадаємо, Буллок помітили за обіймами з її агентом.

Також Фокус писав про причини зникнення Сандри Буллок з публічного поля.