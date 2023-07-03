Дієтична ягода: як аґрус допоможе схуднути - нутриціолог

На смак стиглий аґрус дещо нагадує ківі, а користю не поступається екзотичним фруктам. Аґрус корисний для імунітету, здоров’я серця та нервової системи, а ще – допомагає у боротьбі із зайвою вагою. Корисними рецептами для схуднення з нами поділилась нутриціолог Наталія Козак.

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Стиглі ягоди зеленого, жовтого або червоного кольору – це справжній подарунок для вашого здоров’я, адже вони містять вітаміни групи В, А, С, Е, РР, калій, натрій, цинк, йод, залізо. Аґрус зміцнює судини, покращує кровообіг, сприяє приросту м'язової маси та спалює жири. Про те, чим корисна ця літня ягода та як її включити у свій раціон під час схуднення, Фокусу розповіла нутриціолог, інструктор зі здорового харчування Наталія Козак.

Користь аґрусу для здоров'я та фігури

"Чудова ягода. З високим вмістом вітаміну С, А, мангану, фосфору. На 100 г містить 4,3 г клітковини, а це майже 1/4 добової дози. Потрібно вживати митим, зі шкіркою" — говорить нутриціологиня Наталія Козак.

Калорійність аґрусу на 100 г складає усього 43 ккал. Проте варто пам’ятати, що це калорійність свіжої ягоди, консервований аґрус з цукром містить вдвічі більше калорій.

Фото: Pixabay

Аґрус дуже корисний у свіжому вигляді, адже саме у шкірці знаходиться найкорисніше — біофлавоноїди, які є потужними антиоксидантами. До речі, у складі темних червоно-чорних ягід більше антиоксидантів, які мають протизапальні та бактерицидні властивості.

Пектини, що містяться в аґрусі, виводять з організму важкі метали, токсини та шлаки, а клітковина сприяє покращенню метаболізму, роботи травної системи та стимулює перистальтику кишківника.

Велика кількість вітаміну С у цій ягоді також допомагає тим, хто намагається схуднути, адже він сприяє пришвидшенню процесів жироспалювання в організмі.

Як вживати аґрус?

Якщо ви дбаєте про своє здоров’я нутриціологиня радить обов’язково їсти сезонні ягоди – аґрус, смородину, малину, чорницю, ожину тощо. Набір вітамінів, мінералів та мікроелементів, що міститься в них, закриє усі ваші дефіцити в корисних речовинах. Як відомо, одна з причин нездорової тяги до солодкого або солоного полягає саме в дефіцит окремих нутрієнтів. Збалансоване харчування — запорука відмінного здоров'я, гарної фігури та прекрасного самопочуття.

Спеціаліст зі здорового харчування рекомендує до кожного прийому їжі додавати порцію овочів та фруктів, добова потреба у клітковині для дорослої людини складає 3 порції овочів та 2 порції фруктів. Проте у сезон, нутриціологиня радить не перейматися розміром порції, адже сезон ягід дуже короткий.

Головне пам’ятати, що ягоди потрібно вживати не на голодний шлунок та не замінювати ними їжу. Їсти їх краще після основного прийому їжі, на десерт. Влітку, ідеальний перекус – це не шоколадка або тістечко, а жменя свіжих та соковитих ягід.

Ягоди можна вживати не лише в чистому вигляді, а додавати їх до різноманітних страв, соусів та смузі.

Фото: Pixabay

"Для корисного перекусу можна зробити смузі, для цього збийте банан та аґрус блендером, перемішайте з зернами чіа, та споживайте через 10-20 хвилин" — радить нутриціолог.

Урізноманітнюйте своє харчування, експериментуйте з новими смаками та розкривайте нові гастрономічні горизонти. Так, наприклад, ягоди можна додавати не лише до солодких страв, а й, наприклад, до салатів.

"Мій улюблений літній рецепт — це просто намити аґрусу та їсти у своє задоволення на десерт після прийому їжі або приготувати з ним салат з руколою та смаженим сиром халлумі" — говорить Наталія Козак.

До речі, після заморожування аґрус не втрачає своїх корисних властивостей, тому ви можете зробити запаси та навіть взимку насолоджуватись цією корисною ягодою, додаючи її до вівсянки, смузі тощо.

Нагадаємо, аґрус має багато корисних властивостей та сприяє покращенню вашого здоров'я

Раніше Фокус писав про те, як правильно мити ягоди, овочі та фрукти, щоб змити з них залишки хімічних речовин та паразитів

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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