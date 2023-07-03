Диетическая ягода: как крыжовник поможет похудеть — нутрициолог

На вкус, спелый крыжовник немного напоминает киви, а пользой не уступает экзотическим фруктам. Крыжовник полезен для иммунитета, здоровья сердца и нервной системы, а еще — помогает в борьбе с лишним весом. Полезными рецептами для похудения с нами поделилась нутрициолог Наталья Козак.

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Спелые ягоды зеленого, желтого или красного цвета — это настоящий подарок для вашего здоровья, ведь они содержат витамины группы В, А, С, Е, РР, калий, натрий, цинк, йод, железо. Крыжовник укрепляет сосуды, улучшает кровообращение, способствует приросту мышечной массы и сжигает жиры. О том, чем полезна эта летняя ягода и как её включить в свой рацион во время похудения, Фокусу рассказала нутрициолог, инструктор по здоровому питанию, Наталья Козак.

Польза крыжовника для здоровья и фигуры

"Замечательная ягода. С высоким содержанием витамина С, А, марганца, фосфора. На 100 г содержит 4,3 г клетчатки, а это почти 1/4 суточной дозы. Нужно употреблять мытым, с кожурой" — говорит нутрициолог Наталья Козак.

Калорийность крыжовника на 100 г составляет всего 43 ккал. Однако стоит помнить, что это калорийность свежей ягоды, консервированный крыжовник с сахаром содержит вдвое больше калорий.

Фото: Pixabay

Крыжовник очень полезен в свежем виде, ведь именно в кожуре находится самое полезное — биофлавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами. Кстати, в составе темных красно-черных ягод больше антиоксидантов, которые обладают противовоспалительными и бактерицидными свойствами.

Пектины, содержащиеся в крыжовнике, выводят из организма тяжелые металлы, токсины и шлаки, а клетчатка способствует улучшению метаболизма, работы пищеварительной системы и стимулирует перистальтику кишечника.

Большое количество витамина С в этой ягоде также помогает тем, кто пытается похудеть, ведь он способствует ускорению процессов жиросжигания в организме.

Как употреблять крыжовник?

Если вы заботитесь о своем здоровье нутрициолог советует обязательно есть сезонные ягоды — крыжовник, смородину, малину, чернику, ежевику и другие. Набор витаминов, минералов и микроэлементов, содержащийся в них, закроет все ваши дефициты в полезных веществах. Как известно, одна из причин нездоровой тяги к сладкому или соленому заключается именно в дефиците отдельных нутриентов. Сбалансированное питание — залог отличного здоровья, хорошей фигуры и прекрасного самочувствия.

Специалист по здоровому питанию рекомендует к каждому приему пищи добавлять порцию овощей и фруктов, суточная потребность в клетчатке для взрослого человека составляет 3 порции овощей и 2 порции фруктов. Однако в сезон, нутрициолог советует не беспокоиться о размере порции, ведь сезон ягод очень короткий.

Главное помнить, что ягоды нужно употреблять не на голодный желудок, и не заменять ними пищу. Есть ягоды лучше после основного приема пищи, на десерт. Летом, идеальный перекус — это не шоколадка или пирожное, а горсть свежих и сочных ягод.

Ягоды можно употреблять не только в чистом виде, а добавлять их в различные блюда, соусы и смузи.

Фото: Pixabay

"Для полезного перекуса можно сделать смузи, для этого взбейте банан и крыжовник блендером, перемешайте с зернами чиа, и выпейте через 10-20 минут", — советует нутрициолог.

Разнообразьте свое питание, экспериментируйте с новыми вкусами и раскрывайте новые гастрономические горизонты. Так, например, ягоды можно добавлять не только к сладким блюдам, но и, например, к салатам.

"Мой любимый летний рецепт — это просто намыть крыжовник и есть в свое удовольствие на десерт после приема пищи или приготовить с ним салат с рукколой и жареным сыром халлуми" — говорит Наталья Козак.

Кстати, после замораживания крыжовник не теряет своих полезных свойств, поэтому вы можете сделать запасы и даже зимой наслаждаться этой полезной ягодой, добавляя ее в овсянку, смузи и тому подобное.

Напомним, крыжовник имеет много полезных свойств и способствует улучшению вашего здоровья

Ранее Фокус писал о том, как правильно мыть ягоды, овощи и фрукты, чтобы смыть с них остатки химических веществ и паразитов

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.

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