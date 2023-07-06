Кейт Міддлтон сходила на матч із поло в романтичній блакитній сукні

Кейт Міддлтон зробила перерву в офіційних заходах і, нарешті, присвятила час собі.

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У принцеси Уельської дуже насичений графік. Тільки вчора вона була на коронації короля Чарльза в Единбурзі, а до цього відвідувала матч на Вімблдоні. Але сьогодні Кейт Міддлтон разом із чоловіком, принцом Вільямом, вирушили на матч з поло. І зробили це для власного задоволення. Тож образ принцеси був максимально розслабленим і дуже літнім. Про це пише Daily Mail.

Кейт і Вільям прибули в поло-клуб Guards, де були присутні на благодійному матчі. Кейт Міддлтон була серед глядачів, а принц взяв найактивнішу участь. Він, як і його батько, і брат, майстерний гравець у поло. І грає з дитинства.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на матчі з поло Фото: Getty Images

На матчі Кейт з'явилася в романтичній блакитній сукні від бренду Beulah за 550 фунтів стерлінгів. І принцеса мала невимушено елегантний вигляд. Але менш офіційною, ніж на інших заходах. У минулому Кейт неодноразово одягала одяг цього лондонського бренду. Його заснували її колишній стиліст леді Наташа Айзекс і її подруга Лавінія Бреннан 2010 року.

Буквально минулого тижня принцеса одягла сукню дворічної давності від цього ж бренду, щоб вирушити на захід Young V&A в Лондоні.

Дітей Вільяма і Кейт на матчі не було, оскільки вони були в школі.

Кейт Міддлтон на матчі з поло Фото: Getty Images

Принц Вільям раніше грав у благодійних матчах з поло зі своїм братом принцом Гаррі, який зараз живе у США. Там, утім, Гаррі не зміг відмовитися від улюбленого виду спорту, і торік він брав участь у турнірі Pacific Coast Circuit Inter-Circuit Cup, який заснував 45-річний Начо Фігерас, аргентинський професіонал у поло і модель, а також давній друг принца.

Нагадаємо, днем раніше Кейт Міддлтон і принц Вільям були присутні на коронації короля Чарльза в шотландському Единбурзі.

Церемонія в соборі Святого Джайлса була ключовою частиною Королівського тижня, коли Чарльз і Камілла відвідали кілька заходів у Шотландії.

Принцеса Вельська мала чудовий вигляд у зшитій на замовлення сукні-пальто Кетрін Вокер, яку вона одягала кілька разів у минулому, і на Великдень цього року.

Модель пальта вирізняється неймовірно акуратним кроєм, комфортною довжиною і розкішним оксамитовим коміром. А образ вона доповнила особливим перловим кольє, яке раніше належало королеві Єлизаветі.

А раніше цього тижня вона відвідала Вімблдон на спеціальній церемонії на честь свого близького друга Роджера Федерера, якого вшановували за його видатні спортивні досягнення.

Навряд чи це буде єдиним візитом Кейт на Вімблдонський турнір цього року — відомо, що вона обожнює теніс і сама любить виходити на корт.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як Кейт Міддлтон вдається залишатися у відмінній фізичній формі після народження трьох дітей. Не дивлячись на напружений графік працюючого члена королівської сім'ї, принцеса Уельська завжди встигає зайнятися спортом. І навіть стрибає на батуті разом зі своїми дітьми.