Бред Пітт приміряв образ автогонщика для зйомок майбутнього фільму

У майбутньому проєкті актор зіграє гонщика, який вийшов на пенсію і все ж таки вирішив змагатися разом із новачком проти найбільших титанів спорту.

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59-річний голлівудський актор Бред Пітт прибув на Гран-прі Формули-1 в Сільверстоуні в образі вигаданого автогонщика Сонні Гейса зі свого нового фільму "Апекс". Про це пише Daily Mail.

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Зірка "Бійцівського клубу" мав відповідний вигляд, вийшовши на трасу. З цієї нагоди він одягнув білий гоночний комбінезон і відповідні кросівки. На його костюмі були логотипи спонсорів його персонажа в майбутньому фільмі. Свій образ він доповнив парою стильних окулярів-авіаторів.

Очікується, що у фільмі "Апекс" голівудський актор братиме участь у перегонах на адаптованому гоночному автомобілі, який Формула-1 нещодавно показала. Пітт тренувався їздити в машинах Формули 2 протягом двох місяців: спочатку на трасі Поль Рікар у Франції, а потім — у Сільверстоуні.

У прийдешньому проєкті зірка "Бійцівського клубу" зіграє гонщика, який вийшов на пенсію і все ж таки вирішив змагатися разом із новачком проти найбільших титанів спорту.

Режисером фільму стане Джозеф Косінскі, відомий своєю роботою над картиною "Найкращий стрілець: Маверік". Співпродюсером стрічки виступить зірка Формули-1 Льюїс Гемілтон разом із Plan B Entertainment та Jerry Bruckheimer Films.

Також Фокус писав, що Бред Пітт купив знаменитий "Сталевий будинок" сімейства Гетті в Лос-Анджелесі.