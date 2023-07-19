Денієла Крейґа звинувачують у неповазі до Кейт Міддлтон (фото)
"Джеймс Бонд" та його дружина порушили королівський етикет під час Вімблдону.
55-річного англійського актора Денієла Крейґа звинувачують у неповазі до принцеси Уельської Кейт Міддлтон. Про це пише редактор Daily Mail Diary Річард Іден у своєму Instagram.
Коли зірка фільмів про Джеймса Бонда та його дружина Рейчел Вайс відвідали тенісний турнір Вімблдон у Лондоні, до подружжя підійшла дружина принца Вільяма Кетрін Міддлтон. Втім, пара порушила королівський етикет та не піднялася, розмовляючи з дружиною майбутнього короля Великобританії.
"Може, там і було замало місця для того, щоби Рейчел Вайс зробила кніксен (реверанс — ред.), чи Денієл Крейґ вклонився, але чи не варто їм було принаймні підвестися, щоби привітати принцесу Уельську? Крейґ міг би навіть скоїти шаленство та зняти свої темні окуляри", — вважає редактор.
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Втім, підписники Ідена висловили свою думку, що, ймовірно, принцеса сама попросила акторське подружжя продовжувати сидіти. А дехто помітив, що Крейґ також не підвівся при зустрічі з королем Іспанії.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон під час Вімблдону 2023 проявила себе як "лідер сімʼї".
Також Фокус писав про особливу дієту принцеси Уельської.