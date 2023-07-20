На фоні чуток про розрив з бойфрендом: Кейт Мосс зʼявилася в атласній червоній сукні (фото)

Зірка подіумів відвідала вечірку Diet Coke у Лондоні.

Related video

49-річна британська супермодель Кейт Мосс зʼявилася на публіці в розкішній атласній сукні. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Джонні Деппа відвідала вечірку "Diet Coke Break by Kate Moss". Зірка подіумів одягла червону атласну сукню в підлогу від Galvan на заході у Лондоні.

Вона доповнила свій ансамбль парою золотих босоніжок на високих підборах і зробила легкий макіяж, розпустивши своє світле волосся.

Мосс влаштувала вечірку з нагоди відзначення 2 сезону "Люби те, що любиш" — кампанії, яку вона розпочала як креативна директорка лінійки Diet Coke.

"Цю сукню було розроблено для жінок будь-якого віку, статури та розміру", — розповідала креативна директорка Galvan Анна-Крістін Хаас про вбрання британської супермоделі.

Кейт Мосс

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Кейт Мосс

Зазначимо, що ціна сукні Кейт Мосс становить 1395 фунтів стерлінгів (близько 65 тисяч гривень).

Нагадаємо, бойфренда Кейт Мосс помітили в компанії іншої дівчини. Фотограф Ніколай фон Бісмарк провів час з моделлю Каміллою Роу.

Також Фокус писав про весілля колишнього бойфренда Кейт Мосс, яке вона відвідала з донькою Лілою.