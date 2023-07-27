Схуднути не вийде: 3 причини не пропускати прийоми їжі протягом дня

Інтервальне голодування або голодування через день досить популярні для схуднення, але вони передбачають пропуск одного з прийомів їжі. Але чи так це безпечно?

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Деякі люди вважають, що пропуск прийомів їжі допомагає їм схуднути. Це може не мати сенсу, якщо у вас є проблеми з обміном речовин, такі як діабет або метаболічний синдром. Щоразу, коли ви пропускаєте прийом їжі, ваше тіло підтримує рівень цукру в крові та рівень енергії. Однак, коли у вас є такі проблеми з обміном речовин, як діабет, предіабет або метаболічний синдром, ця підтримка може не спрацювати та спричинити сильний голод, втому та низький рівень цукру в крові. Про це пише MyNetDiary.

Отже, які наслідки можуть на вас чекати, якщо ви пропускаєте прийом їжі з метою схуднути.

Ви з більшою ймовірністю будете їсти нездорову їжу

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Ви чули, що: "Не можна ходити в магазин на голодний шлунок", тому що ви можете обрати неправильні продукти. Тепер ви знаєте, чому маркетологи кладуть на касу шоколадні батончики, а не яблука й апельсини. Коли ви пропускаєте прийоми їжі, ваш організм жадає продуктів з високим вмістом жиру і цукру, тому що вони дають швидку енергію. Тож, якщо ви пропустите сніданок, який перекус буде для вас найпривабливішим: пончики чи свіжі фрукти?

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Через низький рівень цукру в крові у вас не буде енергії на тренування

Фізичні вправи необхідні для схуднення та підтримки ваги. Якщо ви надто голодні, щоб тренуватися після роботи, бо пропустили обід або можете закінчити тільки половину заняття зумбою, тому що у вас немає енергії, ви ставите під загрозу всі свої зусилля зі зниження ваги.

Це може негативно вплинути на ваш енергетичний обмін

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Безумовно існують побоювання, що пропуск прийомів їжі може негативно вплинути на швидкість спалювання калорій. У світі науки про харчування й здоров'я є неоднозначні результати про те, чи працює запланований пропуск прийому їжі для спалювання калорій. Суть у тому, що не існує універсального засобу для схуднення. Звертайте увагу на зміни своєї ваги під час пропуску прийомів їжі. Це може вказувати на те, чи допомагає це, чи заважає вашому метаболізму у втраті ваги. І так, ви можете подумати про наслідки пропуску прийомів їжі для вашого метаболізму, загального стану здоров'я та якості життя.

Дві поради, як не пропускати прийоми їжі

Однією з головних причин, через яку люди ненавмисно пропускають прийоми їжі, є брак часу та наявність швидких спокусливих продуктів, якими легко перекусити.

Завжди майте в запасі корисні продукти для швидкого перекусу:

нежирний йогурт;

яблука, апельсини і банани;

сухофрукти;

горіхи;

хумус;

круто зварені яйця;

арахісова паста;

звичайний попкорн, посипаний пармезаном.

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Їжте невеликими порціями

Якщо ви хочете скоротити кількість споживаних калорій, спробуйте зменшити кількість калорій в одному з прийомів їжі, а також намагайтеся їсти щонайменше 3 з 5 груп продуктів за один прийом: овочі, фрукти, цільнозернові продукти, білок та молочні продукти.

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Раніше Фокус писав про те, з яких причин на дефіциті калорій не йде вага.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.