7 серпня 2023 року: Успіння праведної Анни — що сьогодні не можна робити?
Сьогодні не можна лагодити одяг або взуття і підвищувати голос на дітей.
Що сталося цього дня?
Сьогодні православна церква згадує Успіння праведної Анни, матері Діви Марії. У Анни з чоловіком Аароном довго не було дітей, але одного разу їй з'явився архангел Гавриїл із новиною про те, що незабаром у пари народиться дочка — це була Діва Марія. Коли дівчинці було три роки, її віддали в храм на служіння, згідно із заповітом.
Двічі на рік Церква вшановує пам'ять Анни в дні Зачаття та Успіння. У народі дні називають "Літня Анна" і "Зимова Анна".
Що не можна робити 7 серпня:
- лагодити одяг або взуття;
- підвищувати голос на дітей;
- лаятися;
- робити ремонт у будинку.
Народні прикмети та повір'я:
- ранок прохолодний — буде холодна і рання зима;
- погода до обіду вказує погоду до кінця грудня;
- тепло і ясно — зима не буде сніжною;
- лелеки збираються в зграї — зима настане рано і буде морозною.
День ангела святкують:
Олександр, Макар, Анна, Іраїда.
Народилися в цей день:
1819 рік — Пантелеймон Куліш, український письменник, фольклорист, редактор і видавець;
1966 рік — Джиммі Вейлз, засновник "Вікіпедії";
1982 рік — Яна Клочкова, українська багаторазова олімпійська чемпіонка з плавання.
Також цього дня:
1932 рік — у СРСР ухвалюють "Закон про п'ять колосків";
1993 рік — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів;
2000 рік — японці винайшли водневий електромобіль;
2008 рік — початок російсько-грузинської війни.