Єва Лонгорія показала фігуру в чорному бікіні на нових знімках з відпочинку (фото)

Знаменитість разом із чоловіком-медіамагнатом і чотирирічним сином відпочиває в іспанській Марбельї.

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48-річна акторка і бізнесвумен Єва Лонгорія, найвідоміша своєю роллю в серіалі "Відчайдушні домогосподарки", вже кілька тижнів відпочиває зі своєю сім'єю в Марбельї, Іспанія. Напередодні зірку помітили на пляжі в стильному купальнику. Про це пише PageSix.

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Знаменитість, яка нещодавно дебютувала в режисурі, була одягнена в чорний топ від бікіні Gigi C (130 доларів) з вирізаними лазером трикутниками на чашечках і перехрещеними зав'язками під грудьми, додавши відповідні плавки із зав'язками з боків (110 доларів).

На одному з фото, Лонгорія несла на руках свого 5-річного сина Сантьяго.

Дружина продюсера Хосе Бастона також опублікувала у своєму Instagram-акаунті серію фотографій зі спогадами про свої іспанські канікули.

Режисерка "Flamin' Hot" доповнила своє бікіні величезними золотими сережками-кільцями і бейсболкою від свого бренду текіли Casa del Sol.

Нагадаємо, Єва Лонгорія одягла найтрендовіший купальник літа 2023.

Раніше Фокус писав, як склалася кар'єра Єви після закінчення зйомок "Відчайдушних домогосподарок", і з якими викликами їй довелося зіткнутися.