Леді Гага сходила повечеряти з колишнім бойфрендом (фото)

Шанувальники поспішили припустити, що пара знову разом.

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37-річну американську акторку і співачку Леді Гагу помітили на вечері з колишнім бойфрендом, підприємцем Майклом Поланскі. Дует сфотографували в Studio City в Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану для неформальної зустрічі обрала чорну коротку спідницю та шкіряний блейзер. Артистка, яка нині працює над альбомом, присвяченим своєму покійному другу Тоні Беннетту, зібрала своє довге світле волосся у високу зачіску.

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Леді Гага розлучилася зі своїм бойфрендом на початку цього року, і як повідомляється, вони залишилися хорошими друзями. Проте, це перший раз, коли вони були помічені разом більш ніж за рік, що доводить, що вони дійсно залишаються близькими.

У зарубіжних ЗМІ циркулювали чутки, що їхні стосунки припинилися через ультиматум артистки, яка хотіла вийти заміж і народити дітей, проте її обранець на той момент не був готовий до таких кадрильних змін у житті.

Раніше Фокус писав, що Леді Гага отримала посаду в Комітеті президента США.