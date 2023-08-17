17 серпня — День чорного кота: забобони, прикмети і факти (фото, відео)

Уперше це свято почали відзначати 2011 року, щоб розвіяти стереотипи навколо чорних котів.

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17 серпня відзначається Міжнародний день вдячності до чорного кота, який у народі називають Днем чорного кота. Фокус вирішив докладніше розповісти про це свято і чорних кішок зокрема, оскільки ці тварини заслуговують, щоб про них говорили більше.

Історія свята

Національний день захисту чорної кішки запроваджений у 2011 році організацією Cats Protection. Коли кампанія була запущена вперше, з'ясувалося, що чорним кішкам потрібно в середньому на тиждень більше часу, щоб знайти дім, ніж іншим кольоровим кішкам. З цієї причини кампанію було організовано, щоб прославити чорних кішок і сприяти їхньому просуванню як гарних домашніх тварин, які заслуговують на таку саму любов і увагу, як і інші кішки.

Що стосується дати, то і вона не випадкова. 17 серпня 1843 року в американській газеті Saturday Evening Post опублікували оповідання Едгара Аллана По "Чорний кіт" — вкрай похмурий твір, де тварина мститься своєму господареві за вбивство.

Забобон про те, що чорні коти приносять нещастя і смерть, походить зі Стародавньої Греції. Згідно з одним із міфів, богиня Землі Гера хотіла запобігти появі на світ Геракла (позашлюбного сина її чоловіка Зевса і принцеси Алкмени). Слуга Алкмени завадив планам богині, а та в помсту перетворила його на чорну кішку і відправила служити богу смерті та чаклунства. Відтоді будь-яка чорна кішка, за легендою, може служити богу смерті.

Через забобони в деяких культурах ці тварини досі у багатьох асоціюються з невдачею.

"Забобони сягають корінням в епоху, коли життя було сповнене невизначеності, і люди почувалися іграшкою в чужих руках. Тоді й з'явилося переконання, що долю можна догодити, якщо точно дотримуватися хороших прикмет і уникати поганих", — пише автор довідника прикмет Британії та Ірландії Стівен Рауд, додавши, що саме так і виникла зневага до чорних котів у Європі, яка переросла у параною в XVI столітті, коли ні в чому не винних тварин масово спалювали на вогнищах.

У середні віки, коли страх перед магією і чаклунством був повсюдним, багато хто вірив, що для відьом і чаклунів чорні коти — помічники в ритуалах чорної магії, а деякі особливо злі відьми можуть перетворюватися на цих тварин. Папа Римський Григорій IX (1145-1241) дуже не любив кішок, особливо чорних. Тому 1233 року він видав буллу "Vox in Rama", у якій демонізує єретиків і, зокрема, оголошує чорну кішку втіленням Сатани. Інквізиція організувала знищення кішок. Воно тривало приблизно до 1700 року. Через це в Європі різко зросла кількість щурів, які посприяли поширенню чуми. До 1352 року в Європі від чуми померло 25 мільйонів людей.

У 1880-их роках чорний колір став асоціюватися з анархізмом. Одна з акцій протесту отримала назву "Страйк диких кішок", а символом анархо-синдикалістів і радикальних профспілок стала чорна кішка, як правило, з вигнутою спиною і випущеними кігтями. Була чорна кішка і в символі організації "Індустріальні робітники світу — ІРМ" (Industrial Workers of the World — IWW), важливою індустріальною профспілкою і першою американською профспілкою, яка приймала та організовувала жінок і кольорових.

Чорна кішка — символ нархістів

Навіть зараз, у століття науки і розвитку технологій, величезного масиву будь-якої інформації про все на світі є ті, хто продовжує побоюватися чорних кішок.

Таким чином цей день був придуманий, щоб показати людям, що чорна кішка може бути прекрасним вибором, і допомогти підвищити обізнаність про чорних кішок загалом. Одним із способів відзначити цей день стала традиція сфотографуватися зі своїм улюбленцем, щоб поділитися і поширити інформацію про день у соціальних мережах з хештегом #BlackCatAppreciationDay.

Прикмети про чорних кішок

Найвідоміша прикмета про чорну кішку говорить, що якщо ця тварина перебігла дорогу — чекай біди. Вона настільки міцно засіла в підсвідомості багатьох поколінь, що раціонально пояснити її люди просто не можуть. Через велику кількість тих, хто вперто продовжує вірити в цю прикмету, здається, що все, що пов'язано з чорними кішками, — це справді погано, до проблем тощо.

Про прикмету з чорним котом є навіть пісня

Однак усе зовсім не так. Чорні кішки були дуже шанованими створіннями ще з часів Стародавнього Єгипту, де богиня Басет зображувалася у вигляді чорної кішки. Ця богиня-кішка була захисницею жінок і домашнього вогнища, тому користувалася загальною повагою.

У Стародавній Америці вірили, що кістки чорних кішок мають магічну силу, що привертає владу й удачу.

Мореплавці вважали, що чорне кошеня на кораблі заспокоює і море, і вітер. Цінувалися в морських мандрах чорні полідактильні кішки, тобто ті, у яких на лапах було більше п'яти пальців. Саме такі кішки спочатку називалися корабельними. При цьому в морі уникали вимовляти слово "кішка" — це могло накликати біду! Кішка, що впала за борт, означала негайне наближення шторму. Моряки під час корабельної аварії до останньої можливості намагалися врятувати кішку.

Чорні кішки приносили більше користі, ніж шкоди Фото: Getty Images

В Англії, якщо чорна кішка відвідає пансіонат або готель, господарям і персоналу рекомендується ввічливо вітати її, оскільки вона приведе більше відвідувачів. Є у Великій Британії й інші забобони щодо чорних кішок. Наприклад, якщо перед вами йде чорна кішка, кажуть, що вона понесе ваші проблеми із собою. Також вгодований чорний кіт вважається оберегом для вдалого шлюбу.

У Шотландії вірять, що наявність чорних кошенят на ґанку приверне позитивні події та позбавить від нещасть.

Коли чорна кішка сидить на дорозі — до грошей і удачі, а якщо біжить дорогою, то це — до успіху і щастя. Якщо чорний кіт або кішка біжить дорогою, подякуйте тварині за щастя.

Чорний кіт прокрався до будинку — чекайте на кохання. Якщо до вас на вулиці прибивається кошеня чорного кольору, це до міцного кохання. Тварину необхідно взяти собі або віддати в добрі руки.

Поведінка кота працювала ще й як прогноз погоди. Наприклад, коли він чхав — чекали дощу, а коли тварина активно чистила своє хутро, це означало наближення сонячних днів.

Цікаві факти про чорних кішок

На Суматрі, щоб викликати дощ, кидають у річку чорного кота і певний час не випускають його на берег, а коли дозволяють йому вибратися з річки, то й на березі його переслідує ватага напіводягнених жінок, що обливають водою і його, і одна одну.

В американському місті Лік-Спрінгс, штат Індіана, досі існує закон, що приписує всім господарям чорних котів надягати їм на шию дзвіночки, коли вони випускають на вулицю в п'ятницю 13-го числа.

На початку ХХ століття у віддалених штатах США закопували мертву кішку в лісі неподалік від села для того, щоб у жителів не було бородавок. Підтвердження цього марновірства можна знайти в книзі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра".

У Йоркширі вважалося, що якщо на березі у дружини живе чорна кішка, то чоловікові в морі нічого не загрожує. Це іноді навіть призводило до крадіжки кішок.

В англійського короля Карла I була чорна кішка, яка, як він вважав, благотворно впливала на його долю. Він так боявся втратити улюблену тварину, що змушував варту сторожити її. Але одного разу кішка все-таки померла. "У мене більше не буде щастя!" — вигукнув король. Наступного дня його заарештували і через кілька місяців відрубали голову.

Існує легенда, що генсеку СРСР Леоніду Брежнєву Далай-Лама 1969 року подарував чорного магічного кота, який міг передбачати небезпеку і рятувати свого господаря. Того ж року, коли кіт, не бажаючи випускати господаря з дому, проявив занепокоєння, Брежнєв змінив місце своєї машини в кортежі, і серйозні поранення отримали ті, хто їхав на традиційному брежнєвському місці. Через рік історія повторилася. Кіт знову не хотів випускати господаря з дому і Брежнєв, скасувавши всі справи, залишився вдома. Але саме цього разу в урядовий автомобіль, який поїхав без генсека, врізалася вантажівка, і пасажир легковика загинув. Навесні 1982 року чорного кота не стало, а через кілька місяців помер і сам Брежнєв.

Скільки існує порід чорних кішок?

Асоціація любителів кішок назвала 22 породи, представники яких можуть мати однотонний чорний колір. Серед найпопулярніших — перська, британська короткошерста, девон-рекс, мейн-кун, скоттіш-фолд, бенгальська, сибірська, орієнтальна, турецька ангора.

Єдина порода у світі, кішки якої мають тільки чорний колір, — бомбейська. Вона була виведена в 50-ті роки XX століття американськими любителями в штаті Кентуккі, з метою створення мініатюрної котячої копії чорної пантери. Для цієї мети були схрещені бурі кішки бурманської породи з чорними кішками породи "американська короткошерста". Виведення "чистої" породи тривало чотири покоління кішок, поки не було досягнуто позитивного результату: виведена "маленька пантера". Її шерсть була чорною і блискучою, щільною і гладкою, немов сатин. У неї також чорний ніс і подушечки на лапках.

Монетизація чорних кішок

В останні десятиліття костюми та образи чорних кішок на Геловін і тематичні "відьомські" свята приносять їхнім творцем хороші гроші.

Не відстають і виробники товарів для котів. Часом, реклама їхніх товарів — це окремий вид мистецтва.

"Чорна кішка приносить невдачу тільки в тому разі, якщо ви миша", — заявив виробник GPS-маячків для котячих нашийників 24petwatch.

"Чорна кішка приносить невдачу тільки в тому випадку, якщо ви миша", — свідчить реклама Фото: 24Petwatch

Де ще відзначаються свята, присвячені кішкам?

У США Днем кішки є 29 жовтня. За твердженням сайту Національного дня кішки, свято відзначають із 2005 року за підтримки Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами.

Днем кішки є 29 жовтня. За твердженням сайту Національного дня кішки, свято відзначають із 2005 року за підтримки Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами. В Японії День кішки відзначають 22 лютого. Це пов'язано з тим, що японською мовою нявкання кішки передається як "нян-нян-нян". "Нян" також може означати "два", а "два-два-два" можна розцінити як 22 лютого. Цього дня в Токіо проводять фестиваль дня кішок, де тварини виграють призи за найунікальнішу поведінку. Свято проводиться з 1987 року, коли його вперше організував виконавчий комітет дня кішок спільно з організацією з виробництва кормів за результатами опитування.

День кішки відзначають 22 лютого. Це пов'язано з тим, що японською мовою нявкання кішки передається як "нян-нян-нян". "Нян" також може означати "два", а "два-два-два" можна розцінити як 22 лютого. Цього дня в Токіо проводять фестиваль дня кішок, де тварини виграють призи за найунікальнішу поведінку. Свято проводиться з 1987 року, коли його вперше організував виконавчий комітет дня кішок спільно з організацією з виробництва кормів за результатами опитування. У Польщі День кота святкується 17 лютого. Учасники свята грають із вовняними клубками і в кульмінації всі виявляються обмотаними різнокольоровими нитками.

День кота святкується 17 лютого. Учасники свята грають із вовняними клубками і в кульмінації всі виявляються обмотаними різнокольоровими нитками. В Італії 17 листопада святкується День чорного кота.

Раніше Фокус писав, що 2020 року з музею Булгакова в Києві зникла кішка Маргарита, яка була символом цього місця. На жаль, пізніше тварину знайшли мертвою.