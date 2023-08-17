17 серпня — День чорного кота: забобони, прикмети і факти (фото, відео)
Уперше це свято почали відзначати 2011 року, щоб розвіяти стереотипи навколо чорних котів.
17 серпня відзначається Міжнародний день вдячності до чорного кота, який у народі називають Днем чорного кота. Фокус вирішив докладніше розповісти про це свято і чорних кішок зокрема, оскільки ці тварини заслуговують, щоб про них говорили більше.
Історія свята
Національний день захисту чорної кішки запроваджений у 2011 році організацією Cats Protection. Коли кампанія була запущена вперше, з'ясувалося, що чорним кішкам потрібно в середньому на тиждень більше часу, щоб знайти дім, ніж іншим кольоровим кішкам. З цієї причини кампанію було організовано, щоб прославити чорних кішок і сприяти їхньому просуванню як гарних домашніх тварин, які заслуговують на таку саму любов і увагу, як і інші кішки.
Що стосується дати, то і вона не випадкова. 17 серпня 1843 року в американській газеті Saturday Evening Post опублікували оповідання Едгара Аллана По "Чорний кіт" — вкрай похмурий твір, де тварина мститься своєму господареві за вбивство.
Забобон про те, що чорні коти приносять нещастя і смерть, походить зі Стародавньої Греції. Згідно з одним із міфів, богиня Землі Гера хотіла запобігти появі на світ Геракла (позашлюбного сина її чоловіка Зевса і принцеси Алкмени). Слуга Алкмени завадив планам богині, а та в помсту перетворила його на чорну кішку і відправила служити богу смерті та чаклунства. Відтоді будь-яка чорна кішка, за легендою, може служити богу смерті.
Через забобони в деяких культурах ці тварини досі у багатьох асоціюються з невдачею.
"Забобони сягають корінням в епоху, коли життя було сповнене невизначеності, і люди почувалися іграшкою в чужих руках. Тоді й з'явилося переконання, що долю можна догодити, якщо точно дотримуватися хороших прикмет і уникати поганих", — пише автор довідника прикмет Британії та Ірландії Стівен Рауд, додавши, що саме так і виникла зневага до чорних котів у Європі, яка переросла у параною в XVI столітті, коли ні в чому не винних тварин масово спалювали на вогнищах.
У середні віки, коли страх перед магією і чаклунством був повсюдним, багато хто вірив, що для відьом і чаклунів чорні коти — помічники в ритуалах чорної магії, а деякі особливо злі відьми можуть перетворюватися на цих тварин. Папа Римський Григорій IX (1145-1241) дуже не любив кішок, особливо чорних. Тому 1233 року він видав буллу "Vox in Rama", у якій демонізує єретиків і, зокрема, оголошує чорну кішку втіленням Сатани. Інквізиція організувала знищення кішок. Воно тривало приблизно до 1700 року. Через це в Європі різко зросла кількість щурів, які посприяли поширенню чуми. До 1352 року в Європі від чуми померло 25 мільйонів людей.
У 1880-их роках чорний колір став асоціюватися з анархізмом. Одна з акцій протесту отримала назву "Страйк диких кішок", а символом анархо-синдикалістів і радикальних профспілок стала чорна кішка, як правило, з вигнутою спиною і випущеними кігтями. Була чорна кішка і в символі організації "Індустріальні робітники світу — ІРМ" (Industrial Workers of the World — IWW), важливою індустріальною профспілкою і першою американською профспілкою, яка приймала та організовувала жінок і кольорових.
Навіть зараз, у століття науки і розвитку технологій, величезного масиву будь-якої інформації про все на світі є ті, хто продовжує побоюватися чорних кішок.
Таким чином цей день був придуманий, щоб показати людям, що чорна кішка може бути прекрасним вибором, і допомогти підвищити обізнаність про чорних кішок загалом. Одним із способів відзначити цей день стала традиція сфотографуватися зі своїм улюбленцем, щоб поділитися і поширити інформацію про день у соціальних мережах з хештегом #BlackCatAppreciationDay.
Прикмети про чорних кішок
Найвідоміша прикмета про чорну кішку говорить, що якщо ця тварина перебігла дорогу — чекай біди. Вона настільки міцно засіла в підсвідомості багатьох поколінь, що раціонально пояснити її люди просто не можуть. Через велику кількість тих, хто вперто продовжує вірити в цю прикмету, здається, що все, що пов'язано з чорними кішками, — це справді погано, до проблем тощо.
Однак усе зовсім не так. Чорні кішки були дуже шанованими створіннями ще з часів Стародавнього Єгипту, де богиня Басет зображувалася у вигляді чорної кішки. Ця богиня-кішка була захисницею жінок і домашнього вогнища, тому користувалася загальною повагою.
У Стародавній Америці вірили, що кістки чорних кішок мають магічну силу, що привертає владу й удачу.
Мореплавці вважали, що чорне кошеня на кораблі заспокоює і море, і вітер. Цінувалися в морських мандрах чорні полідактильні кішки, тобто ті, у яких на лапах було більше п'яти пальців. Саме такі кішки спочатку називалися корабельними. При цьому в морі уникали вимовляти слово "кішка" — це могло накликати біду! Кішка, що впала за борт, означала негайне наближення шторму. Моряки під час корабельної аварії до останньої можливості намагалися врятувати кішку.
В Англії, якщо чорна кішка відвідає пансіонат або готель, господарям і персоналу рекомендується ввічливо вітати її, оскільки вона приведе більше відвідувачів. Є у Великій Британії й інші забобони щодо чорних кішок. Наприклад, якщо перед вами йде чорна кішка, кажуть, що вона понесе ваші проблеми із собою. Також вгодований чорний кіт вважається оберегом для вдалого шлюбу.
У Шотландії вірять, що наявність чорних кошенят на ґанку приверне позитивні події та позбавить від нещасть.
Коли чорна кішка сидить на дорозі — до грошей і удачі, а якщо біжить дорогою, то це — до успіху і щастя. Якщо чорний кіт або кішка біжить дорогою, подякуйте тварині за щастя.
Чорний кіт прокрався до будинку — чекайте на кохання. Якщо до вас на вулиці прибивається кошеня чорного кольору, це до міцного кохання. Тварину необхідно взяти собі або віддати в добрі руки.
Поведінка кота працювала ще й як прогноз погоди. Наприклад, коли він чхав — чекали дощу, а коли тварина активно чистила своє хутро, це означало наближення сонячних днів.
Цікаві факти про чорних кішок
На Суматрі, щоб викликати дощ, кидають у річку чорного кота і певний час не випускають його на берег, а коли дозволяють йому вибратися з річки, то й на березі його переслідує ватага напіводягнених жінок, що обливають водою і його, і одна одну.
В американському місті Лік-Спрінгс, штат Індіана, досі існує закон, що приписує всім господарям чорних котів надягати їм на шию дзвіночки, коли вони випускають на вулицю в п'ятницю 13-го числа.
На початку ХХ століття у віддалених штатах США закопували мертву кішку в лісі неподалік від села для того, щоб у жителів не було бородавок. Підтвердження цього марновірства можна знайти в книзі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра".
У Йоркширі вважалося, що якщо на березі у дружини живе чорна кішка, то чоловікові в морі нічого не загрожує. Це іноді навіть призводило до крадіжки кішок.
В англійського короля Карла I була чорна кішка, яка, як він вважав, благотворно впливала на його долю. Він так боявся втратити улюблену тварину, що змушував варту сторожити її. Але одного разу кішка все-таки померла. "У мене більше не буде щастя!" — вигукнув король. Наступного дня його заарештували і через кілька місяців відрубали голову.
Існує легенда, що генсеку СРСР Леоніду Брежнєву Далай-Лама 1969 року подарував чорного магічного кота, який міг передбачати небезпеку і рятувати свого господаря. Того ж року, коли кіт, не бажаючи випускати господаря з дому, проявив занепокоєння, Брежнєв змінив місце своєї машини в кортежі, і серйозні поранення отримали ті, хто їхав на традиційному брежнєвському місці. Через рік історія повторилася. Кіт знову не хотів випускати господаря з дому і Брежнєв, скасувавши всі справи, залишився вдома. Але саме цього разу в урядовий автомобіль, який поїхав без генсека, врізалася вантажівка, і пасажир легковика загинув. Навесні 1982 року чорного кота не стало, а через кілька місяців помер і сам Брежнєв.
Скільки існує порід чорних кішок?
Асоціація любителів кішок назвала 22 породи, представники яких можуть мати однотонний чорний колір. Серед найпопулярніших — перська, британська короткошерста, девон-рекс, мейн-кун, скоттіш-фолд, бенгальська, сибірська, орієнтальна, турецька ангора.
Єдина порода у світі, кішки якої мають тільки чорний колір, — бомбейська. Вона була виведена в 50-ті роки XX століття американськими любителями в штаті Кентуккі, з метою створення мініатюрної котячої копії чорної пантери. Для цієї мети були схрещені бурі кішки бурманської породи з чорними кішками породи "американська короткошерста". Виведення "чистої" породи тривало чотири покоління кішок, поки не було досягнуто позитивного результату: виведена "маленька пантера". Її шерсть була чорною і блискучою, щільною і гладкою, немов сатин. У неї також чорний ніс і подушечки на лапках.
Монетизація чорних кішок
В останні десятиліття костюми та образи чорних кішок на Геловін і тематичні "відьомські" свята приносять їхнім творцем хороші гроші.
Не відстають і виробники товарів для котів. Часом, реклама їхніх товарів — це окремий вид мистецтва.
"Чорна кішка приносить невдачу тільки в тому разі, якщо ви миша", — заявив виробник GPS-маячків для котячих нашийників 24petwatch.
Де ще відзначаються свята, присвячені кішкам?
- У США Днем кішки є 29 жовтня. За твердженням сайту Національного дня кішки, свято відзначають із 2005 року за підтримки Американського товариства із запобігання жорстокому поводженню з тваринами.
- В Японії День кішки відзначають 22 лютого. Це пов'язано з тим, що японською мовою нявкання кішки передається як "нян-нян-нян". "Нян" також може означати "два", а "два-два-два" можна розцінити як 22 лютого. Цього дня в Токіо проводять фестиваль дня кішок, де тварини виграють призи за найунікальнішу поведінку. Свято проводиться з 1987 року, коли його вперше організував виконавчий комітет дня кішок спільно з організацією з виробництва кормів за результатами опитування.
- У Польщі День кота святкується 17 лютого. Учасники свята грають із вовняними клубками і в кульмінації всі виявляються обмотаними різнокольоровими нитками.
- В Італії 17 листопада святкується День чорного кота.
Раніше Фокус писав, що 2020 року з музею Булгакова в Києві зникла кішка Маргарита, яка була символом цього місця. На жаль, пізніше тварину знайшли мертвою.