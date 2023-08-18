Яблучний Спас 2023: що поставити на святковий стіл 19 серпня

Яблучний Спас — це ще й початок Успенського посту, тому всі страви мають бути пісними.

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19 серпня православні християни відзначають велике свято — Яблучний Спас 2023. Це — народна назва другого Спаса і православного свята Преображення Господнього. Вважається, що цього дня літо розгортається до осені та зими. Цього дня до церкви несуть святити плоди нового врожаю, найчастіше — яблука, звідки пішла і назва свята. Не дивно, що поряд із традиціями та прикметами до цього дня, дотримувалися й кулінарних традицій, готуючи на святковий стіл відповідні страви. Традиційно це — всілякі частування з яблуками. Оскільки цього дня — ще й початок Успенського посту, меню має бути пісним. Фокус пропонує взяти на замітку кілька рецептів і потішити своїх близьких і гостей смачними спаськими стравами.

Яблучний пиріг із корицею та горіхами

Інгредієнти:

яблука — 500 г;

вершкове масло — 200 г;

цукор — 250 г;

яйця — 4 шт;

борошно — 300 г;

розпушувач — 2 ч. л.

кориця — 2 ч. л;

волоські горіхи — 100 г.

Спосіб приготування:

Яблука помити, видалити плодоніжку, нарізати тонкими скибочками. Горіхи перемолоти в комбайні або пропустити через м'ясорубку. Щоб вони були смачнішими, можна перед подрібненням їх злегка підсмажити на сухій сковорідці.

Вершкове масло розігріти до кімнатної температури. Яйця збити з цукром до пишної піни, після чого ввести туди масло і знову збити. Просіяне борошно змішати з розпушувачем і корицею, додати в тісто, все знову добре перемішати. Додати яблука та горіхи, знову все перемішати.

Духовку розігріти до 180 градусів. Форму для випікання змастити олією, вилити тісто і поставити в духовку. Випікати приблизно близько години, перевіряючи періодично готовність за допомогою дерев'яної шпажки або зубочистки. Якщо під час протикання пирога вона суха, наша випічка готова.

Під час подачі пиріг можна посипати цукровою пудрою і горіхами.

Фото: Getty

Яблука з медом і горіхами

Інгредієнти:

фундук (лісовий горіх) — 50 г;

цукор — 2 ст. л;

мед — 200 мл

яблука (великі) — 5 шт.

Спосіб приготування:

Великі яблука помити, прибрати з них серцевину, скласти на деко, застелене пергаментним папером. Всередину кожного яблука покласти крейду, скропити яблука водою і запікати за температури 180 градусів 15-20 хвилин.

Поки яблука запікаються, необхідно почистити горіхи й обсмажити на сухій розпеченій сковорідці, поки шкірка не стане темного кольору і не почне легко відходити.

Остиглі горіхи очистити від лушпиння і дрібно порубати. Мед, якщо він густий або зацукрований, розігріти на водяній бані до рідкого стану.

Печені яблука розкласти по вазочках, полити медом, обсипати горіхами і подавати на стіл у теплому вигляді.

Фото: Getty

Млинці з яблуками

Інгредієнти:

молоко (2,5%) — 250 мл;

борошно пшеничне (1-й сорт) — 120 г;

рослинна олія — 30 мл;

коньяк (40%) — 30 мл;

яблука — 3 шт;

яйця — 2 шт;

мед — 1 ст. л;

цукор (пісок) — 1 ст. л.

масло вершкове -1 ст. л.

сіль.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці молоко добре збити з яйцями, додати просіяне борошно і сіль, а також рослинну олію. Усе добре збити вінчиком до однорідного стану.

Випікати на розігрітій сковороді з двох боків тонкі млинці. Сковороду перший раз можна злегка змастити олією, на решту цього не потрібно.

З яблук зняти шкірку, порізати дрібними кубиками, обсмажити протягом 2-3 хвилин на пательні на вершковому маслі. Потім додати коньяк і готувати ще кілька хвилин. Яблучну масу посипати цукром і перемішати, зняти з вогню, дати охолонути.

Викласти на край млинця яблучну начинку і згорнути кульочком. Викласти млинцеві кульочки з яблуками на блюдо, полити медом і подавати до столу.

Фото: Getty

Раніше Фокус писав, як приготувати справжній американський яблучний пиріг, а також ділився рецептом оладок з яблук, які теж можуть поповнити святкове меню на Яблучний Спас 19 серпня.