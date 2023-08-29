Топ 5 найкорисніших горіхів для вашого здоров'я, які потрібно їсти частіше

Світ корисних горіхів захопливий та різноманітний. Не обмежуйтеся мигдалем і волоськими горіхами, щоб отримати весь спектр корисних речовин і максимум користі для здоров'я!

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Найчастіше люди їдять горіхи на свята, випускаючи з уваги або ігноруючи їх у своєму щоденному раціоні. Горіхи корисні не тільки для фізичного здоров'я, але також для розумових здібностей і психічного благополуччя. Хоча ми часто чуємо про користь для здоров'я мигдалю, волоських горіхів та арахісу, є й інші корисні горіхи, про які слід знати! Ці 5 видів горіхів також мають бути у вашому раціоні. Про це пише Health Shots.

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Глобальні організації охорони здоров'я, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я та Американська кардіологічна асоціація, рекомендують вживати горіхи для поліпшення здоров'я серцево-судинної системи та загального благополуччя. Згідно з дослідженнями, високий вміст мононенасичених жирних кислот (МНЖК) і поліненасичених жирних кислот, стеринів й клітковини в горіхах робить їх їжею, яку обов'язково варто додати до здорового раціону.

Фундук

Фото: Freepik

Фундук — горіх невеликого розміру, має солодкий і землистий смак. Цей деревний горіх вважається другим за вмістом джерелом мононенасичених жирних кислот серед горіхів. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі "Окислювальна медицина і клітинне довголіття", вони багаті на вітамін Е, магній, мідь, селен, фолієву кислоту та клітковину. Фундук — це чудовий горіх, який допомагає підтримувати здорове травлення, контролювати рівень холестерину і покращувати чутливість до інсуліну, зменшувати запалення і підтримувати здоров'я серця.

Що стосується харчової цінності фундука, Міністерство сільського господарства США (USDA) стверджує, що 100 грамів фундука містять 628 ккал енергії, 15 грамів білка, 9,7 грамів клітковини, 114 грамів кальцію, 163 мг магнію, 680 мг калію і більше.

Горіхи пекан

Фото: Pixabay

Горіхи пекан багаті на мононенасичені жири, що робить їх надзвичайно корисними для серця. Дослідження показали, що вживання горіхів пекан може знизити ризик запалень, серцево-судинних захворювань або порушень обміну речовин. Пекан також містить антиоксиданти, зокрема вітамін Е.

За даними Міністерства сільського господарства США, у 100 грамах горіхів пекан міститься 691 ккал енергії, 9,17 грамів білка, 9,6 грамів харчових волокон і багато іншого.

Горіхи макадамія

Фото: Pixabay

Горіхи макадамії вирізняються вмістом мононенасичених жирів. Ці жири сприяють здоров'ю серця, знижуючи рівень холестерину ЛПНЩ і регулюючи ліпідний профіль. Це позитивно впливає на здоров'я серця. Горіхи макадамія також допомагають боротися із зайвою вагою та ожирінням. Кажуть також, що вони підвищують вироблення енергії та стан нервової системи, покращують метаболічні процеси та когнітивні здібності.

Згідно з Міністерством сільського господарства США, круглі білі горіхи містять 716 ккал енергії, 7,79 грама білка, 8 грамів клітковини і 70 мг кальцію.

Бразильські горіхи

Фото: Pixabay

Бразильські горіхи, відомі своїм винятковим вмістом селену, відіграють ключову роль у підтримці здоров'я щитоподібної залози та регулюванні обміну речовин. Селен також діє як потужний антиоксидант, який покращує імунну систему, покращує здоров'я серцево-судинної системи і підтримує функцію щитовидної залози. Ці горіхи довгастої форми також містять кальцій і магній, що сприяють здоров'ю кісток.

Міністерство сільського господарства США стверджує, що всього 100 грамів бразильських горіхів дають 659 ккал енергії, 14,32 грама білка, 7,5 грама клітковини, 160 мг кальцію і 376 мг магнію, а також інші поживні речовини.

Кедрові горіхи

Фото: Pixabay

Тонкі та мініатюрні за розміром, кедрові горішки дуже корисні для здоров'я. Цей сорт горіхів слід вживати в помірних кількостях, оскільки вони багаті на жири, тому дуже калорійні. Кедрові горіхи містять білок і клітковину, які допомагають контролювати рівень цукру в крові та сприяють здоров'ю серця. Вони також є хорошими виробниками енергії!

Наприклад, 100 грамів кедрових горіхів дадуть вам 673 ккал енергії, 13,7 грама білка, 3,7 грама харчових волокон, 251 мг магнію і багато іншого.

Включення цих корисних горіхів у наш раціон допоможе вам отримувати вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, необхідні для здоров'я.

Нагадаємо, ці 8 продуктів є ворогами вашого імунітету і можуть послабити ваше здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця